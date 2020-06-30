【美國大選】拜登：如當選總統　將撤銷特朗普減稅方案

美國總統大選還在準備中，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在最近一個籌款活動上表示，若他勝出11月大選，將會撤銷現任總統特朗普（Donald Trump）於2017年推動的大部分減稅安排，他強調，即使大部分捐款者對此不滿，他也要撤銷2萬億美元減稅方案中的大部分措施。

與此同時，他還表示，當美國從新冠疫情中復甦後，將有機會強化中產階層，同時在潔淨能源與基建方面獲得更多投資，他形容有關工作困難，並職責特朗普政府的減稅措施「不負責任」，令美國赤字高企，因此他將取消大部分減稅方案，並解決資產增值稅漏洞。

根據CNBC報道，特朗普上任後將企業稅稅率由35%降至21%，而拜登計劃把其提升至28%，未來10年令美國政府將增加1.3萬億美元稅收。高盛月初時曾就指，拜登此舉將令標指2021年每股預期盈利由170美元降至150美元，並對公司派息構成風險。

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根據美國RealClearPolitics最新民意調查顯示，由於抗疫不利，特朗普的支持率落後於拜登近10個百分點，侵侵的支持率為40.3%，幾乎是其任期的最低水平，而拜登的支持率為49.5%，而在上屆總統大選特朗普險勝的幾個關鍵搖擺州，如康斯坦星、密歇根、佛羅里達等地，特朗普支持率亦落後拜登9-11個百分點。

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