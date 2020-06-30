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【美國疫情】16州叫停解封 CDC指病例多到失控

環球社會熱點 15:13 2020/06/30

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美國最少16州叫停解封，美國疾控中心更表示，美國的疫情傳播速度太快及範圍太廣，已無法控制疫情。

美國的新冠肺炎疫情持續，周日（28日）再增接近4萬人確診，美國最少16個州緊急叫停解封計劃。美國疾控中心（CDC）周一（29日）更表示，新冠病毒在美國的傳播速度太快及範圍太廣，美國已無法控制疫情。

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根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國的新冠肺炎病例自上周一（22日）起持續攀升，於25日至27日更連續3日單日確診突破4萬宗。美國周日雖回落至3.88萬人確診，但仍逼近4萬大關。

加州、德州、佛羅里達州等最少16州，都已暫停解封。其中作為疫情重災區的德州和加州，部分病例急增的地區要求酒吧關閉。至於紐約州的疫情較穩定，但紐約州長科莫（Andrew Cuomo）仍有意重新暫停開放餐廳室内用餐，表示會於周三（7月1日）宣布決定。

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美國CNBC報道，CDC首席副總監舒查特（Anne Schuchat）表示，美國近日的新冠病例急增實際上只是開始（really the beginning）。她指出美國的疫情並不如新西蘭、新加坡及南韓等國家，難以迅速識別出新確診病例，及加以追蹤隔離。

舒查特更表示：

我們目前在全國範圍內有太多病毒，因此非常令人沮喪。

（We have way too much virus across the country for that right now, so it’s very discouraging.）

舒查特表示，美國與其餘國家相比，疫情的規模更龐大，以及病毒在不同時間都侵襲美國不同地區，令控疫工作更困難。她更指出，如按照目前的傳播水平，新冠疫情仍會持續傳播，建議民眾應通過社交距離、戴口罩等方式遏制疫情傳播。但她強調，在新冠疫苗面世前，沒有任何措施可使疫情完全受控。

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責任編輯：何穎兒

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