【美國疫情】16州叫停解封 CDC指病例多到失控

▲ 美國最少16州叫停解封,美國疾控中心更表示,美國的疫情傳播速度太快及範圍太廣,已無法控制疫情。

美國的新冠肺炎疫情持續,周日(28日)再增接近4萬人確診,美國最少16個州緊急叫停解封計劃。美國疾控中心(CDC)周一(29日)更表示,新冠病毒在美國的傳播速度太快及範圍太廣,美國已無法控制疫情。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的疫情追蹤數據,美國的新冠肺炎病例自上周一(22日)起持續攀升,於25日至27日更連續3日單日確診突破4萬宗。美國周日雖回落至3.88萬人確診,但仍逼近4萬大關。

加州、德州、佛羅里達州等最少16州,都已暫停解封。其中作為疫情重災區的德州和加州,部分病例急增的地區要求酒吧關閉。至於紐約州的疫情較穩定,但紐約州長科莫(Andrew Cuomo)仍有意重新暫停開放餐廳室内用餐,表示會於周三(7月1日)宣布決定。

美國CNBC報道,CDC首席副總監舒查特(Anne Schuchat)表示,美國近日的新冠病例急增實際上只是開始(really the beginning)。她指出美國的疫情並不如新西蘭、新加坡及南韓等國家,難以迅速識別出新確診病例,及加以追蹤隔離。

舒查特更表示:

我們目前在全國範圍內有太多病毒,因此非常令人沮喪。

(We have way too much virus across the country for that right now, so it’s very discouraging.)

舒查特表示,美國與其餘國家相比,疫情的規模更龐大,以及病毒在不同時間都侵襲美國不同地區,令控疫工作更困難。她更指出,如按照目前的傳播水平,新冠疫情仍會持續傳播,建議民眾應通過社交距離、戴口罩等方式遏制疫情傳播。但她強調,在新冠疫苗面世前,沒有任何措施可使疫情完全受控。

