【King談樓市】King Sir：下半年樓價或再戰高位

唔覺唔覺2020年又過咗一半，好多同學、讀者問我下半年樓市走勢會係點，現在仲入唔入得市？其實下半年有三大方面主宰樓價：分別係疫情、國安法以及中美角力。

近期疫情已緩和，限聚令亦已放寬，加上政府陸續發放的1萬大元，估計第三季的GDP及失業率將會大為改善。但根據專家所講，疫症大有機會在冬季捲土重來，然而就算真的爆發第二波，經歷過兩次疫情的香港人對防疫意識已非常高，相信爆發規模及影響程度將比第一波細，對經濟影響亦較之前輕微。

港區國安法推出令部分港人擔心人身及言論自由，更令在港資金流走，外資撤離，香港玩完！但實情係，銀行結餘由一個月前人大推出國安法時的900多億港元，增加至今天的1,300多億，一個月內多了近400億港元淨流入。

而隨着國安法逐步逼近，一眾鼓吹暴力抗爭的政治人物即時變得乖巧。缺乏他們的背書，君不見近期多次的示威搗亂都不成氣候，加上部分港人逐漸明白暴力破壞最終受害的都是香港自己，因此筆者相信下半年社會將會趨向穩定。

至於近來多了很多港人考慮移民，但相信大部分都唔係真係想連根拔起，而只係想買個保險。根據以往多次移民潮的經驗，賣咗層樓去移民的，真係以後都返唔到嚟香港。唔信？你可以落街問問個代理有無「移民急售」嘅筍盤介紹畀你就一清二楚。

至於中美兩國角力，夾在中間的香港肯定會有所損傷。特朗普（Donald Trump）近來不斷打香港牌，又話制裁香港，又話撤銷特別待遇地位，仲威脅話要將貿易協議重新談判。其實侵侵已時日無多，仲有唔夠5個月就大選，只要佢真係落實任何抵制中國或香港的法案，美國股市將應聲大跌，他連任的美夢隨時幻滅。為咗please選民，筆者相信侵侵會繼續大大聲「凶」中國，但實際行動將會係「零」！

唔知大家近期會否有個疑問，為何美國疫情仍未受控，在確診人數仍創新高230萬之際，道指竟然會節節上升，升到去26000點，這其實就是全球各國尤其係美國再次量化寬鬆嘅威力，而威力將逐步逐步增強。

正如筆者早於3月所講，各國再次QE，大家一定要做好保衞資產嘅準備。筆者估計，如無甚麼大礙的話，樓價下半年將有機會挑戰2019年6月的歷史高位190.48點！

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！