【保你大】羅國森：保險也有「日落條款」？！

早前提到，買住院醫保，如果已經有一些病歷，保險公司一般有幾種處理方法，不保事項是其中一種，即是不保某個器官，又或者徵收附加保費（Loading），但有時也會直接拒保（Declined）或暫不受保（Postponed）。

一般來說，如果能清晰知道，可能出現較高風險的器官，就會以不保該器官來處理，但如果不能識別哪個器官的風險較高，那就會以附加保費用處理！如果是剛出現的病歷，有時會Postpone；如果情況嚴重，有時會暫時Decline。

但有時，保險公司也會靈活處理的，其中對於一些較輕微的病歷，甚至可以「用錢搞掂」。上次提到，我有位客人Louisa有腎石，最初的核保結果是不保腎石。但我告訴她，某些病歷可以要求以「附加保費」（Loading）取代不保。結果，她接受了Loading這個選項。

昨日她打電話給我，說有個朋友也想買醫保，但她有膽瘜肉和乳房纖維瘤。她問我，這種情況下，保險公司會怎樣處理，是否一定不保，或是否可以「用錢搞掂」。

今日我約了她和她的朋友Mandy到芳姐的茶餐廳碰面詳談。「Mandy，妳不用擔心，我查看過最新的核保指引，現在保險公司對於一些可以康復的病歷採取寬鬆的處理，只要其他健康沒有特別情況，可以用『留置權』（Lien）的方式處理。」我告訴Mandy。

「留置權？到底是甚麼？」

「這三個字確實有點抽象，其實放在我們保險的核保範疇，意思是只會保留幾年，這個不保事項就會自動撤銷。有點像『日落條款』！」

「啊，『日落條款』？這個我較容易理解。即是到某一個年期，本來的條款就不再適用，對嗎？」

「全對，用個比喻就更易明。」

「意思是這兩個病歷，正好可以引用『日落條款』？」

「是的，我們公司暫時只定了幾個輕微病歷，是擁有『留置權』，也就等於『日落條款』，只要這幾年沒有發病，到某個年期就會撤銷，妳就可以回復全面保障。」

「那麼是多少年後？」

「這要等妳提交了整個健康報告，讓核保部評估過才可告知。」

「明白，但我這兩個病歷是肯定可以這樣安排？」

「原則上是的，如果妳的身體沒有其他問題，應該可以的。」

「咦，我有興趣問，會不會有些另一個極端的情況，有些不保事項是不可逆轉的？我聽Louisa說，有些不保事項，雖然不可以自動撤銷，但可以主動提出『上訴』，很多時都可以成功撤銷的。」

「確實有的，例如一些退化性的病歷，好像椎間盤突出，在保險的角度，這類病歷如果出現了，很難可以完全康復，隨着年紀漸大，更可能會惡化，所以不可能有『留置權』，甚至連自己上訴也不接受！」

「噢，原來真的有這麼的事。難怪你們常說，保險是健康的時候買，有病的時候用了。其實，我也有這種傾向的，所以，就拖到有了病歷，才想到要買保險，但這時，你們保險公司就不保我這個，不保那個，真的令人很為難！」

「明白，但從風險管理角度，保險公司又不能不這樣做！」

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