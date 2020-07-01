【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產

不少打工仔每日營營役役，無非是想早日儲夠錢，搵夠退休。為了這個目標，不少人在工作以外，每天出入股海，買買賣賣，務求讓血汗錢早日翻倍，實現「財務自由」。財經博客「窮一生」反對每天頻繁買賣、捕捉每個股位價位。他的理財心法相當簡單--在低位默默儲優質股，在市況熾熱時離場，這個投資方法讓一位一窮二白的小伙子，10年間變成擁有7位數資產的中產。「窮一生」雖然未變成「富一生」，但他一步步走向「財務自由」的故事，值得各位年輕人學習。

一人有一個理財啟蒙故事，「窮一生」（下稱「窮生」）的故事始於童年的貧窮經歷，他父親是生意人，幼年生活富足，一家人居於港島區千呎單位。90年代中父母離婚，媽媽帶着他和姐姐，先後搬到唐樓板間房和葵涌區公屋，生活環境180度轉變，由富足變成基層。及至2003年沙士，經濟枝柱的媽媽失業，讓他經歷到「窮到無錢買米」的日子。2005年他會考失利，入讀IVE，媽媽要他自己賺取學費，「因為屋企完全幫唔到交學費，基本上在綜援邊緣，惟有自己諗辦法！」為了賺學費，他試過和朋友夾份做生意，賣自家設計Tee，也開始學習投資，買牛熊證及抽新股。

2007年港股大牛市，當年8月17日，是窮生一生銘記的日子，當日早上他買入一隻熊證，「玩600元一格」，然後便回校上課。當日恒指一度大跌1,285點，「我直頭覺得自己係神」。結果，同一下午他由天堂跌落地獄。當日下午傳出港股直通車的消息，恒指突然由低位大幅反彈逾1,000點，窮生買的熊證被打靶，最重要是他輸掉3萬元，是用來交學費的全副身家，「呢場仗輸得唔多，但輸得很盡。」為了追回損失的學費，他惟有做「炒散」工作，在酒店中菜廳做上菜。

經過這次有血有淚的教訓，讓他領悟到不投機、默默坐貨的投資風格。2008年起，他將儲蓄所得定期買入港交所（00388），一有錢便買，要交學費時又沽出部分股票，他笑言是港交所供自己讀書。與此同時，窮生痛定思痛，積極學習投資，讀過不少理財投資及經濟理論的書，也詳細了解個別公司的業務發展及業績，找尋有潛質的公司作長綫投資，目標是持有兩三年，並且只買自己熟悉的板塊，例如內險、內銀，科技。

港股我買嚟買去都係三四十隻，我成日都話唔識就唔好玩，要玩自己識、自己熟嘅。

窮生初出茅廬工作，加入廣告公司任平面設計，理財目標已很明確，就是壓縮消費，致力投資，「當時賺萬多元，一個月花1,200元，返工帶飯，或買兩個菜肉包食就一日」，其餘所有錢也投入股市儲股票，長期有95%資產在股票市場，靠股市為自己累積財富。到了2015年港股大時代，恒指由高位大幅回落，他又看準時機吸納，以約百多元買入騰訊（00700），約36元買平保（02318）。後來他在80多元沽出平保，騰訊則在400元左右「落車」，雖然未能在最高位離場，未能賺盡，但這兩隻股也令他獲利甚豐。同時，他又永遠有一部分股票，如香港電訊（06823）作長綫收息。

中美貿易戰在2018年起持續，這一年窮生開始買黃金ETF和少量實金，其時金價約為每盎斯1,260美元，今年初升至1,600美元曾賣出，大賺近三成，後來回落至1,500美元再買回。

▲ 不願出鏡的「窮一生」曾推出《戒窮》一書，教年輕人穩健的投資理財觀。 （王嘉昌 攝）

窮生最喜歡在股市不熾熱的時候，如恒指21000至22000點時開始儲貨，然後「等佢爆」，到了牛市二期左右便離場，不求賺到最盡。這種投資風格，投資者不用頻繁買賣，也不用每日金睛火眼睇市。

我經常強調，我唔係金融界嘅人，我唔係返工望個市望到放工，我哋係散戶投資者。我覺得香港人好奇怪，會用金融才俊嘅玩法去投資，對技術分析、睇圖、捉Timing好有興趣，問題係人哋可以捉Timing，因為佢返住工、出住糧去睇個市，但你唔係。

窮生憑着細水長流式的「坐貨」投資風格，財富默默地增值，「我買咗之後唔太理，對財富增值其實無太大感覺」，他今年31歲已累積到數百萬元，足夠一炮過買入一個「上車盤」。早已脫離貧窮的窮生，卻一直維持着應使則使、每月僅花數千元的生活水平，例如常常在家用膳，既健康又慳錢。「我日常消費一個月3000幾蚊，唔係有中上7位數資產嘅人，會使嘅數目。壓縮消費係修煉自己嘅過程，令你心態可以諗長遠啲。」

節錄自第662期《iMoney Focus》。

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