  • 33°C
香港時間 : 2020630日 (二) 15:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【免費門票】1月26日至6月12日生日港人　海洋公園免費門票延至8月31日

環球政經 15:16 2020/06/30

分享：

海洋公園於6月13日重開，公園推出一系列港人專享優惠，當中包括於1月26日至6月12日生日的港人，可於6月13日至7月12日內領取免費門票一張。現此優惠的時限延長至8月31日。

相關文章：【着數優惠】海洋公園重開　成人門票七折　兼送350元消費券

海洋公園早前表示，於1月26日至6月12日生日的港人，即在海洋公園閉園期間生日的人士，可在公園恢復營運後一個月內即6月13日至7月12，在公園票務處出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日門票免費入場，現將優惠延長至8月31日。

要留意，公園於6月13日至7月31日期間，開放時間為平日上午10時至晚上6時、週末及公眾假期為上午10時至晚上7時，並逢星期二休園。如客人生日當天適逢休園日，可於生日前一天（星期一）或後一天（星期三）免費進園一次。

其他文章：【收集神沙】一文睇清收銀車未來2個月服務時間（附出沒地點時間表）

另外，所有訪客均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期。訪客可選擇14天內的入園日期，預約8人或以下群組到訪。

若領取即日生日門票入場，同樣需要網上預約入場。在海洋公園官網預約系統中，只要選取了預約的入場人數，就可以揀選「生日／小童／福利門票或禮券換領／稍後購票」的選項，以完成預約。

打算持生日門票入場人士，在網上預約入場時揀選「生日／小童／福利門票或禮券換領／稍後購票」的選項，以完成預約。

 

iMoney全新網上專欄的內容請按此

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鄺庭芳

門票 海洋公園 香港 香港身份證

下一篇文章

【港區國安法】美商務部撤回香港特殊待遇　禁出口國防設備到港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【綠置居】投訴屋苑爆糞渠兼有鼠患　麗翠苑業主哽咽：房委會賣豬仔
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【中概股陷阱】中概股又出事！　金凰珠寶「假金」融資逾百億
【中概股陷阱】中概股又出事！　金凰珠寶「假金」融資逾百億
【星級理財】被蕭生炒「焗住創業」　鬼王潘紹聰搞網台現月入50萬
【星級理財】被蕭生炒「焗住創業」　鬼王潘紹聰搞網台現月入50萬
【居屋2020】慎防被「DQ」　3大中伏位你要知
【居屋2020】慎防被「DQ」　3大中伏位你要知
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起登記　津貼最多$15,500　5大申請條件一覽
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起登記　津貼最多$15,500　5大申請條件一覽