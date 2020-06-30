【免費門票】1月26日至6月12日生日港人　海洋公園免費門票延至8月31日

海洋公園於6月13日重開，公園推出一系列港人專享優惠，當中包括於1月26日至6月12日生日的港人，可於6月13日至7月12日內領取免費門票一張。現此優惠的時限延長至8月31日。

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海洋公園早前表示，於1月26日至6月12日生日的港人，即在海洋公園閉園期間生日的人士，可在公園恢復營運後一個月內即6月13日至7月12，在公園票務處出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日門票免費入場，現將優惠延長至8月31日。

要留意，公園於6月13日至7月31日期間，開放時間為平日上午10時至晚上6時、週末及公眾假期為上午10時至晚上7時，並逢星期二休園。如客人生日當天適逢休園日，可於生日前一天（星期一）或後一天（星期三）免費進園一次。

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另外，所有訪客均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期。訪客可選擇14天內的入園日期，預約8人或以下群組到訪。

若領取即日生日門票入場，同樣需要網上預約入場。在海洋公園官網預約系統中，只要選取了預約的入場人數，就可以揀選「生日／小童／福利門票或禮券換領／稍後購票」的選項，以完成預約。

▲ 打算持生日門票入場人士，在網上預約入場時揀選「生日／小童／福利門票或禮券換領／稍後購票」的選項，以完成預約。

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