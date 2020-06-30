【樓價指數】官方樓價指數最新報384.8點按月升1.9% 距離去年歷史高位僅3%

過去兩個月樓市愈來愈旺，樓價也開始拾級而上，據差餉物業估價署周二（30日）公布的最新數據顯示，今年5月份私人住宅售價指數報384.8點，較4月份的377.5點，按月上升1.9%，升幅為過去6個月以來最大，樓價指數也創自去年12月以來的高位。若跟去年5月同期歷史高位396.9點比較，僅有約3%的差距。

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若以五類單位面積劃分，以小型單位的樓價升幅最大，其中A類單位（實用面積430平方呎以下）按月升2.1%，而B類單位（實用面積431至752平方呎）及C類單位（實用面積753至1,076平方呎）的樓價按月也升1.9%。而大型單位的升幅相對較少，D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）及E類單位（實用面積1,722平方呎或以上）按月分別上升1.6%及1.2%。

租金指數方面，5月份私人住宅租金指數報177.7，按月跌1.2%。

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萊坊執行董事，估價及諮詢部主管林浩文表示，指數升幅遠高於他的預期，但他相信樓市調整期仍未完結。他指：「現時房地房市場十分『畸型』，住宅樓價仍然高企，但租金已因經濟下跌情況而持續向下調整。而商業及街舖的租金及售價則不斷下跌。社會運動及疫情積聚了一定的購買力，在5月起疫情開始舒緩，購買力正陸續釋放，但要注意的是，這股購買力能否持續到第4季。」

他續稱，近年樓市「股票化」，許多因素正影響樓市走勢，自去年社會運動、中美貿易戰，到近期疫情、國安法、未來中美關係，以至立法會及美國總統選舉等，正影響樓市走向。相信疫情減退後，社會運動依然會為樓市增添不穩定因素。儘管如此，相信住宅樓市不會大跌，但亦不會出現V型或U型反彈。在各項外圍及本地因素影響下，估計今年香港住宅樓價仍在調整期，下調幅度約5%，但較他之前的預測較好。

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他又特別提到，現時失業率正逐步上升，已升至5.9%水平，這正開始反映「疫情」的影響，但「減人工」、「無薪假」、「無花紅」等也會影響樓市購買力，相信至第4季會開始影響購買力。

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