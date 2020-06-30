【港區國安法】貝萊德料「港區國安法」細節出爐後將主導港股

▲ 貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）表示，香港近期充斥許多雜音，並為港股帶來波動，料情況將持續下去。

全國人大常委會將通過「港區國安法」，美國商務部表示，暫停實施允許給予香港特殊待遇的監管規定。貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）表示，香港近期充斥許多雜音，並為港股帶來波動，料情況將持續下去。他又指，直至「港區國安法」細節出爐前，仍難以判斷其對港股有何後果，但估計細節公布後將主導市場反應。

龐文博稱，所有投資者一般會考量現實上政策所帶來的變化，並隨着時間推移，影響投資決定。由於現時地緣政治風險較以往高，投資者更需考慮地緣政治風險因素。

對於中美角力，龐文博認為，中美關係緊張持續為結構性問題，但相信未來數月雙方均會履行貿易協議，特別是經濟開放仍處於相對早期階段，維持貿易協議有助促進開放，並保持對金融市場的信心。

疫情為環球經濟陷入衰退，但龐文博表示，現時情況與2008年金融海嘯完全不同，資產負債表具更彈性，促進經濟重啟能力以及重回增長趨勢。雖然疫情對環球造成的短暫衝擊前所未見，但相信所帶來的永久損害不及金融海嘯，而各國均以財政及貨幣政策支持經濟，對經濟活動重啟進程相對樂觀。

貝萊德對債券持「增持」看法，股票持「中性」看法，較為看好亞洲市場，並偏好中國，主因經濟復甦較迅速，預期全年GDP仍錄增長，以及中國債券較環球債券帶來更高的回報，吸引環球投資者青睞。他相信，受惠於中國復甦強勢，包含香港在內的周邊地區亦會受益。

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