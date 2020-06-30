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TikTok歐洲用戶隱私保護工作　7月底移交愛爾蘭及英國分公司

科技 16:30 2020/06/30

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據TikTok母企字節跳動（ByteDance）字節跳動日前公布，將移交歐洲TikTok 用戶的隱私保護工作到愛爾蘭及英國的分公司，並於7月29日生效。

全球大熱的短片分享平台TikTok（抖音），一直被指存在安全與私隱風險，日前更被揭露竊取用戶資料。據TikTok母企字節跳動（ByteDance）字節跳動日前公布，將移交歐洲TikTok 用戶的隱私保護工作到愛爾蘭及英國的分公司，並於7月29日生效。

由7月29日起，TikTok的愛爾蘭及英國分公司將接替美國TikTok Inc，為歐洲的用戶提供TikTok，管理及保護其個人數據。

在調整後，歐洲經濟區（EEA）或瑞士地區用戶的服務提供商將更改為TikTok Ireland，英國地區也會進行相同調整，更改為TikTok UK。

>>>【侵犯私隱】不止抖音　專家揭逾50個程式偷看用戶打字

>>>【打擊假新聞】Facebook與查核機構合作　鼓勵用家對資訊作批判思考

據TikTok 專責歐洲、中東、非洲地區（EMEA）信任及安全事務主管Cormac Keenan及EMEA企業事務總監Madeline Moncrieff表示，TikTok在歐洲擁有1000多名員工，其中800名員工於英國及愛爾蘭工作。

而該公司於今年1月表示，將於都柏林擴張歐洲基地，聘用100名員工。並加強政策、技術和有關策略，確保社區安全。

>>>【涉宣揚仇恨】社交網站Reddit、直播平台Twitch　停用特朗普有關頻道

責任編輯：張寶燕

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