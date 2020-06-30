  • 33°C
香港時間 : 2020630日 (二) 14:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】美國新禁運影響深遠 逾40國或跟隨

環球政治 14:23 2020/06/30

分享：

中國全國人大據報通過「港區國安法」，美國終止對香港出口受管制物品。美國是國際貿易協議《瓦塞納安排》的成員國之一，由於《瓦塞納安排》的細節與美國貿易禁運列表幾乎一樣，《瓦塞納安排》其餘41個成員國有機會跟隨美國對香港禁運。

美國限制香港獲得美國國防與軍民兩用科技（dual-use technologies），涉及各類型電子零件及通訊設備，包括軟件及硬件。

行政長官林鄭月娥稱，港府一直評估美國制裁的措施，認為或會有「少少不方便」，但很多使用這些產品的行業有代替品，香港製造業少，在內地設廠本身已受相關限制。

【港區國安法】胡錫進稱7月1日起生效 最高罰終身監禁

【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？

  • 新限制有什麼影響？

美國總統特朗普（Donald Trump）早前簽署《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，禁止美國公司供應香港警隊裝備。美方最新的貿易限制全面禁止對港出口防衛用品，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強調，新措施目標是打擊政權而非中國人民。

美國2018年對香港的出口量佔總出口額的2.2%，涉及兩用高科技產品並不多。但對需從美國進口相關設備與技術的跨國公司而言，有較大影響。BBC引述分析指，受影響企業或撤出香港，搬至新加坡等經貿中心。

【港區國安法】彭定康：香港法律早已覆蓋叛國、恐怖主義

【BNO懶人包】延長留英期至1年有何用？更易申請公民？

  • 什麼是《瓦塞納安排》？

《瓦塞納安排》（The Wassenaar Arrangement）較新的多邊組織，42個成員國希 望確保常規武器以及具軍事用途的兩用物品和技術的轉移，不會危害國際與地區的安全及穩定，或作武器擴散之用 。

  • 還有什麼國家簽定了協議？

成員國包括阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅地亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬 蘭、法 國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、墨西哥、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、南韓、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛文尼亞、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、英國及美國。

其中，美國的盟友澳洲、新西蘭、英國、加拿大和英國（即五眼聯盟）較大機會跟隊。

【港區國安法】美國停向香港出口軍用設備 以保國家安全

王毅稱一些國家借人權及香港問題攻擊中國阻遏發展

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚

相關文章

【港區國安法】胡錫進稱7月1日起生效 最高罰終身監禁
今日
【港區國安法】胡錫進稱7月1日起生效 最高罰終身監禁
【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？
今日
【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？
【港區國安法】美國停向香港出口軍用設備 以保國家安全
今日
【港區國安法】美國停向香港出口軍用設備 以保國家安全
《路透社》：林鄭月娥將向聯合國人權理事會發言
今日
《路透社》：林鄭月娥將向聯合國人權理事會發言
共同社：日本反對南韓加入G7 不滿南韓親華親朝
2020/06/28
共同社：日本反對南韓加入G7 不滿南韓親華親朝
政治 地緣政治 國防 軍事 科技產品 硬件 軟件 特朗普 蓬佩奧 港區國安法

下一篇文章

【港區安全法】澳洲：香港年輕人申請難民簽證增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】逾3成人拒接種疫苗 專家：群體免疫失敗
【美國疫情】逾3成人拒接種疫苗 專家：群體免疫失敗
【美國疫情】連續兩日新增確診破4萬 佛州再創新高
【美國疫情】連續兩日新增確診破4萬 佛州再創新高
【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享）
【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享）
【美國疫情】佛州新症「恐怖」飆 德州確診率大升10百分點
【美國疫情】佛州新症「恐怖」飆 德州確診率大升10百分點
新型冠狀肺炎全球疫情（06月30日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月30日 時間14:00）
【中印衝突】曾派功夫高手到邊境 中國功夫保家衛國？
【中印衝突】曾派功夫高手到邊境 中國功夫保家衛國？