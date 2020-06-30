【港區國安法】美國新禁運影響深遠 逾40國或跟隨

中國全國人大據報通過「港區國安法」，美國終止對香港出口受管制物品。美國是國際貿易協議《瓦塞納安排》的成員國之一，由於《瓦塞納安排》的細節與美國貿易禁運列表幾乎一樣，《瓦塞納安排》其餘41個成員國有機會跟隨美國對香港禁運。

美國限制香港獲得美國國防與軍民兩用科技（dual-use technologies），涉及各類型電子零件及通訊設備，包括軟件及硬件。

行政長官林鄭月娥稱，港府一直評估美國制裁的措施，認為或會有「少少不方便」，但很多使用這些產品的行業有代替品，香港製造業少，在內地設廠本身已受相關限制。

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新限制有什麼影響？

美國總統特朗普（Donald Trump）早前簽署《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，禁止美國公司供應香港警隊裝備。美方最新的貿易限制全面禁止對港出口防衛用品，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強調，新措施目標是打擊政權而非中國人民。

美國2018年對香港的出口量佔總出口額的2.2%，涉及兩用高科技產品並不多。但對需從美國進口相關設備與技術的跨國公司而言，有較大影響。BBC引述分析指，受影響企業或撤出香港，搬至新加坡等經貿中心。

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什麼是《瓦塞納安排》？

《瓦塞納安排》（The Wassenaar Arrangement）較新的多邊組織，42個成員國希 望確保常規武器以及具軍事用途的兩用物品和技術的轉移，不會危害國際與地區的安全及穩定，或作武器擴散之用 。

還有什麼國家簽定了協議？

成員國包括阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅地亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬 蘭、法 國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、墨西哥、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、南韓、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛文尼亞、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、英國及美國。

其中，美國的盟友澳洲、新西蘭、英國、加拿大和英國（即五眼聯盟）較大機會跟隊。

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記者：韓羚