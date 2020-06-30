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【港區國安法】澳洲：香港年輕人申請難民簽證增

環球社會熱點 14:18 2020/06/30

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【港區安全法】澳洲：香港年輕人申請難民簽證增

「港區國安法」於香港回歸23周年前夕通過，有英國媒體引述澳洲政府數據顯示，愈來愈多香港年輕人申請澳洲難民簽證。有香港民主運動組織表示，這些都是示威者，因憂慮港區國安法實施後，會有更高被逮捕的機會。

數據指，在3月，有27名香港特別行政區護照持有人，申請澳洲的永久難民簽證。在4月，即使澳洲封鎖邊境，難民簽證的申請量理應會急劇下降，但仍有17宗。這些數字遠超去年同期，去年3月僅得6宗、4月有8宗。

【港區國安法】胡錫進稱7月1日起生效 最高罰終身監禁

【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？

協助香港民眾申請澳洲庇護的「Australia-Hong Kong Link」代表Jane Poon指，這些申請者都是香港示威活動的較為「前線」的示威者。

她相信，港區國安法會促使更多港人考慮申請保護。她指，正在協助一批年約20多歲的香港男士申請庇護，他們已經在身在澳洲，有些是大學生。他們被告知，難民簽證的申請可能非常緩慢，大約要等一年才能進行初次面試。

【中澳角力】環時稱澳洲竊聽中國大使館 澳總理不回應

【港區國安法】彭定康：香港法律早已覆蓋叛國、恐怖主義

澳洲難民諮詢及個案服務中心總監戴爾（Sarah Dale）表示，她以前從未預想過會收到來自香港的難民申請，但這情況已經並且將會改變。

戴爾指，一個人是否申請難民簽證，將取決於他們各自的情況，但有時可能申請另一種簽證會更易成功。

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責任編輯：楊心悅

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政治 外交 簽證 香港 澳洲 港區國安法

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