俄羅斯禁令解除　Telegram如何令政府投降？

▲ 有外媒近日就進行分析，到底Telegram是如何突破封鎖，令俄羅斯政府認輸並解除禁令？

由俄羅斯兄弟Pavel Durov與Nikolai Durov所創辦的通訊軟件Telegram，主打免費、安全、私隱、沒有廣告的聊天環境。2018年因不願讓俄羅斯政府存取其加密金鑰，遭當地政府下令在俄羅斯境內禁用。對峙2年多，俄羅斯政府早前終屈服，解除Telegram禁令。有外媒近日就進行分析，到底Telegram是如何突破封鎖，令當局認輸並解除禁令？

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據美國《華盛頓郵報》報道指，在禁令期間，俄羅斯政府封鎖逾百萬個IP位置，但其實並未有成功全面封鎖Telegram，當地的Telegram用戶人數高達3000萬，當中包括克里姆林宮發言人Dmitry Peskov。

而Telegram能夠避開俄羅斯聯邦電訊資訊與通訊監察部門（Roskomnadzor）的監察，主要是因Telegram有個名為「數碼抵抗（Digital Resistance）」的群組，用作創立代理伺服器，讓俄羅斯Telegram用戶繼續使用Telegram系統。而且Durov把Telegram總部設在德國，並在全球利用空殼公司掩飾，避免遭到任何國家政府傳喚。

同時他們已摸索Roskomnadzor防火牆運作模式，能夠假裝用戶，並利用寄存服務在傳送信息。加上Telegram會不斷更換IP位置，所以當Roskomnadzor找到一個IP，進行封鎖時，Telegram早就已經更換了一個全新IP。

Roskomnadzor稱，是次是創辦人Pavel Durov同意協助利用Telegram，調查恐怖主義和極端主義，所以才解禁。但事實上，是次Roskomnadzor宣布解除禁令，已被外界視為是投降之舉，就連俄羅斯國營電視台RT總監Margarita Simonyan都諷刺，現時已變成Telegram封鎖一切了。

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責任編輯：曾曉汶