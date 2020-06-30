【港區國安法】遭質問角色是甚麼　林鄭回應美國制裁：不會嚇怕我們

中美就「港區國安法」角力不斷升級，美國商務部表示，將暫停實施允許給予香港特殊待遇的監管規定，包括出口許可證豁免等，並評估撤銷差別待遇的進一步行動。美國務卿蓬佩奧宣布，即日起終止對香港出口國防設備，並對香港實施美國國防與軍民兩用科技（dual-use technologies）限制。

【美國聲明】

行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前會見傳媒，不斷重申現時全國人大常委會仍在開會，不適合回應任何有關港區國安法的提問，但她其後說：

但我可以對大家說，當全國人大常委會通過了這條法例──我並不是說它一定會在這次會議通過──即是如果、如果全國人大常委會表決通過了這條法律，亦把它列入《基本法》的附件三，將會由特區政府在香港公布實施，屆時我和我的主要官員一定會盡我們最大的努力回應大家的提問，特別是有關於我們如何去落實執行這一條全國性的法律。

記者再次追問有關港區國安法的問題，指現時國安法已經通過，大家仍未知道條文的內容是甚麼，質疑林鄭在事件當中擔當的角色。

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林鄭仍未有回應港區國安法的問題，只就美國制裁的措施回應指，「美國長期在香港都是享有貿易順差，美國享有的貿易順差甚至是美國在全世界最高的貿易順差，應該是300億美元一年，去年稍為下降。」

她認為制裁會令入口有「少少不方便」，林鄭指以往美國對香港出口管制較寬鬆，不須一個出口許可證。但她認為制裁「不等於不可以入口，當要入口這些貨品的商人或者仍可申請一個出口許可證，這些貨品是仍然可以出口來香港，但詳細情形要待美國政府來說。」

至於美國終止對香港出口國防設備、落實國防與軍民兩用科技（dual-use technologies）限制，林鄭認為很多使用這些產品的行業已有代替品，又或者可以在世界其他國家進口相關產品，而香港製造業是「是非常、非常少」，在內地設廠本身已受相關限制。

林鄭月娥揚言：「任何制裁決定不會嚇怕我們」，港府也會配合內地在國家層面的反制措施。

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