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【理財通】內銀理財產品年息4.5厘 港人北上投資熱潮再起?（訂戶專享）

金融經濟 16:01 2020/06/30

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在七一回歸紀念日前夕，中港澳門監管機構聯合發布「跨境理財通」框架。細節雖未敲定，肯定利好本港金融市場發展。至於港人在個人投資層面，加添內地銀行理財產品，有估計或引發港人北向購買理財產品熱潮重現。

「跨境理財通」與股票互聯互通的概念大致相同，包括「南向通」及「北向通」兩部份，大灣區內地居民可通過「南向通」購買港澳銀行理財產品，港澳居民則可通過「北向通」購買內地銀行理財產品。

中資券商中金報告便預期，考慮到目前境內外利差較明顯，認為跨境理財通的開通初期，「北向通」交易較為活躍，不過香港的金融產品更多元，長遠來看「南向通」也將日趨活躍。

中港利差環境 利港資北上

中金所指的中港利差，可以由息差說起。港元與美元掛鈎，在美國聯儲局月前緊急減息至近零息救市下，本港銀行雖未有跟隨美國減息，惟資金流向本港套取港美息差，已明顯拖低港元拆息。1個月港元拆息近日降至0.45%以下，相對內地同期同業拆息報2.15厘，兩者息差達1.7厘以上；中國10年期國債息約2.84%，港府並無發行主權債，若與同年期美債息約0.63%比較，中國債息更高出2.2%。

內地息率遠較港、美為高，國內銀行無論是投資貨幣市場基金、國債，提供保本理財產品；還是投資企業債，或以專項信貸包裝為高息理財產品，息率回報均明顯較港銀理財產品為高。

以中國銀行（03988）為例，網上提供「中銀債富」及「中銀穩富」等投資國債、地方債及企業債的中等風險理財產品，6個月投資期息率達4.5%；中銀香港（02388）網上並無債券理財產品提供，二手債券買賣方面，年期最短的2年期香港政府票據，年率低至1.09%。滙豐香港、恒生（00011）及渣打（02888）等主要銀行，網上亦有債券理財產品提供，但提供與股票、外滙等不同資產掛鈎產品，回報差異較大。

為尋求較高息率回報，港人以離岸人民幣北上聚造定期，以至購買理財產品，本亦非新鮮事。在2013、14年前，人民幣連年升值，不少現金較充裕的港人持續兌換人民幣的時期，便常見港人北上聚造定存及購買銀行理財產品的現象。內地銀行當時常見年息5、6厘或以上的理財產品，連同人民幣升值，港人北上購買理財產品的回報隨時高達8至10厘。

港人北上買理財產品 人幣升值預期關鍵

當時港人不惜花時間北上開戶，產品到期後又受滙款上限規範，甚至有港人以「螞蟻搬家」形式分批携款過關。跨境理財通落實後，基本上完全省卻港人北上購買理財產品的諸多不便，理論上應獲港人投資者歡迎。

惟回顧港人北上購買理財產品，多年來所以漸趨平靜，並非由於港人怕麻煩而卻步，而是高回報窗口逐步收窄。首先是人民幣於2015年「滙改」突然貶值後，滙價穩步上揚的勢頭不再，過去5年只有2017年滙率上升，港人增持人民幣現金的誘因已相對減少，對理財產品的需求亦然。

跨境理財通出台，固然有助為港人北上投資理財產品大開方便之門。至於對內地理財產品的實際需求，相信更受利差環境會否長期持續，以及人民幣有否升值預期主導。

撰文：杜擎師

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欄名 : 交易講場

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