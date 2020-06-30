【港區國安法】彭定康：香港法律早已覆蓋叛國、恐怖主義

▲ 彭定康（Chris Patten）周一接受彭博社訪問時指，港區國安法所針對的罪行，即恐怖主義活動，顛覆國家等，按香港法律本身早已是違法。

消息指，全國人大常委會通過港區國安法，引起國際社會關注之際，前港督彭定康談論港區國安法，指香港法律早已覆蓋港區國安法所針對的罪行，又稱香港是普通法地區，通過內地法律會製造混亂，造成港人難以容忍的情況。

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彭定康（Chris Patten）周一接受彭博社訪問時指，港區國安法所針對的罪行，即恐怖主義活動，顛覆國家等，按香港法律本身早已是違法。

他稱若翻看罪行條例及其他法律條文，有關叛國、恐怖主義、煽動叛亂等的部分，便可知這些行為一向都是違反香港法律。

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他認為中央政府之所以再針對有關罪行推港區國安法，是因為相關定義，不合中國政府心意，希望按自己意思再定義，而這與世界主流對人權看法及國際人權法相左。

彭定康表示，香港實行普通法，斷言通過港區國安法將引發混亂情況，使港人無法忍受，繼而出現對做生意來講，亦是無法容忍局面。

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中方強調，港區國安法只針對極少數人，不影響港人正常享有、行使法定的各項權利和自由，例如參加「六四集會」，只要不實施分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為，就毋須擔心觸犯國安法。香港人開展正常對外交往和國際合作，亦完全不受影響。

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責任編輯：文青青

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