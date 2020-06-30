逾百間企業參與　Adidas、福特加入抵制Facebook

「Stop Hate For Profit」活動似乎未有平息跡象，至今有不少公司都表態參與，承諾削減在Facebook上的廣告支出，以推動Facebook停止散播仇恨或虛假言論。Adidas及其子公司Reebok都宣布在至7月底時，停止在Facebook和Instagram內投放廣告。此外，福特汽車（Ford）於未來30天內，暫停在所有社交媒體上投放廣告。

據CNBC報道，有市場分析公司Pathmatics的數據指出，雖然有不少大企業宣布參與，但這些公司均不是在美國Facebook的最大用戶，有些甚至不在2020年Facebook美國廣告主的前100名之內。

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Adidas以及Reebok將停止在全球Facebook、Instagram的廣告投入，公司表示將「制定標準，讓每個合作伙伴對創建和維護安全的環境負責。」；而福特就指，為評估其在平台上的存在，公司會在未來30天停止在所有美國社交媒體廣告的投放。周一（29日），運動品牌Puma、科技公司HP、包裝食物公司Conagra Brands、美國連鎖餐廳Denny's都宣布停止廣告投入。

事實上，Verizon、全球第三大消費品公司Unilever、可口可樂及本田也宣布會撤回廣告，最新烈酒製造商Diageo都先後宣布加入。有分析師曾指出，現時的杯葛活動已涉及百多間企業，未來亦有機會造成雪球效應。

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