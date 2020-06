新冠肺炎疫情未完　中國疑有新型流感將興起

新冠肺炎疫情持續之時,有學者指出,在中國發現一種可經豬隻傳人的新型流感病毒,雖然該病毒未帶來即時威脅,但都有機會演變成大流行。

路透社引述美國期刊發表論文報道,有中國研究團隊研究2011年至2018年間,從豬隻中發現一種名為「G4 EA H1N1」的病毒。《美國國家科學院學報(Proceedings of the National Academy of Sciences)》的論文還指出「G4 EA H1N1」與大流行病毒的基本特徵相符。

其他文章:【中印衝突】印度稱威脅國家安全 封殺TikTok等59款中國應用程式

據外媒報道,豬場工人接受血液抗體測試時,有10.4%人有G4抗體,意味這些人也曾受感染。研究又推斷該病毒可由動物傳人,但未見有人傳人跡象,而大眾對該病毒有機會不具免疫力。作者指出,應要對人群、特別是豬場工人進行嚴密監視。此外,在中國內有數百萬人的居住在農場、養殖場、濕市場等地方附近,或有風險染上該疾病。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!