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新冠肺炎疫情未完　中國疑有新型流感將興起

環球政經 16:02 2020/06/30

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新冠肺炎疫情持續之時，有學者指出，在中國發現一種可經豬隻傳人的新型流感病毒，雖然該病毒未帶來即時威脅，但都有機會演變成大流行。

路透社引述美國期刊發表論文報道，有中國研究團隊研究2011年至2018年間，從豬隻中發現一種名為「G4 EA H1N1」的病毒。《美國國家科學院學報（Proceedings of the National Academy of Sciences）》的論文還指出「G4 EA H1N1」與大流行病毒的基本特徵相符。

其他文章：【中印衝突】印度稱威脅國家安全　封殺TikTok等59款中國應用程式

據外媒報道，豬場工人接受血液抗體測試時，有10.4%人有G4抗體，意味這些人也曾受感染。研究又推斷該病毒可由動物傳人，但未見有人傳人跡象，而大眾對該病毒有機會不具免疫力。作者指出，應要對人群、特別是豬場工人進行嚴密監視。此外，在中國內有數百萬人的居住在農場、養殖場、濕市場等地方附近，或有風險染上該疾病。

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