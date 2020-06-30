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南京7月實施社會信用評級　信用良好者可獲優待

環球政經 18:38 2020/06/30

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據內媒報道，7月1日起，《南京市社會信用條例》將會實施。澎湃新聞報道，失信目錄包括地方性法規，酒駕醉駕、學術不端、暴力傷醫、騙取社保、考試作弊、詆毀英烈等行為。此外，暴力傷醫、論文剽竊都會被列入失信名單內。

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《南京市社會信用條例》中，輕微偶爾的失信行為不用懲戒，並由相關部門制定懲戒豁免行為清單。當中又提及，外界不得以低信用分為理由，限制人們本身享有的權利，如基本公共服務和法律規定等。

據指，信用良好者可獲交通出行、金融信貸、公共停車場收費、文旅消費、醫療就診等方面優待。守信企業則可在信貸供給、施工許可等環節獲簡化流程、費用減免以至縮短時間等優待，又可優先獲得資金補助。

南京市人大常委會發言人王利民表示此獎勵誠信可推動社會進入「有法可依」的環境，又指實行該條例可引領誠信風尚，創新社會治理。

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