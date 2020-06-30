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普信︰港股估值非常低 高孳息率具吸引力

金融經濟 13:05 2020/06/30

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普信亞洲機會股票策略基金經理Eric Moffett表示，目前港股估值非常低。

港股持續受疫情、社會事件等不穩定因素影響。惟普信（T. Rowe Price）對港股前景仍然樂觀，普信亞洲機會股票策略基金經理Eric Moffett表示，目前港股估值非常低，未來12個月表現應該會會有所改善。

Eric Moffett解釋，在聯匯制度下，香港股票實際上可視為美元資產，而目前多數美元資產難以獲得高孳息率回報，因此港股顯得具吸引力。他續指，MSCI香港指數的孽息率對比美國10年期國債，高出了很多。

另外，市場亦關注剛通過的港區國安法，惟目前有關法律的的完整內容尚未公開。Moffett表示，由於未得知細節，目前難斷言其影響，要視乎會否再引發社會動盪。

行業整合帶來投資機會

Moffett亦指出，在房地產開發、零售及工業領域，預計企業合併是具吸引力的機會。另方面，他亦看好「國產替代」相關企業，去年中美貿易戰導致不少中國企業希望減少對美國供應商的依賴，這種趨勢在今年不斷加速。 這些企業大多專注於國內市場，假以時日，有機會成為具有競爭力的國際企業。

相關文章︰滙豐私銀：恒指今年底目標為28080點　籲增持美國及亞洲股票

花旗︰港股未來一年上望28226 中概股回歸帶動成交

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