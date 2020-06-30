翠華全年轉虧蝕3.2億元　不派息　

▲ 翠華（01314）截至3月底止年度轉盈為虧，蝕約3.2億元。

翠華 （01314） 截至3月底止年度轉盈為虧，蝕約3.2億元，2019年度則錄溢利4741萬元；每股虧損22.49港仙，不派息。期內，收益下跌22.7%至13.8億元，香港地區收益下跌24.2%至8.8億。翠華股價曾跌3%，盤中低見0.305元，全日收報0.315元，無升跌。

若撇除物業、傢具及設備、使用權資產、商譽及存貨等一次性減值及撇銷等非現金性項目1.25億元，翠華全年度除稅後虧損應約為1.95億元，2019年同期則錄除稅後溢利470萬元。

受疫情影響，市民減少外出用餐，翠華亦審視於香港及內地的餐廳網路，年內香 港 關 閉9間 餐 廳 及 於 內 地 關 閉4間 餐 廳。截至3月底止，香港 餐 廳數目達42間，較上半財年增加1間；內地餐 廳數目達36間，較上半財年減少2間；澳門及新加坡則維持在3間及2間。

翠話又披露，全體董事局及高級管理層成員亦率先自今年2月起帶頭減薪30%，作為控制成本的第一步，為期3個月，其後有關措施再延長3個月。

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