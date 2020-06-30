  • 33°C
香港時間 : 2020630日 (二) 17:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

翠華全年轉虧蝕3.2億元　不派息　

金融經濟 16:25 2020/06/30

分享：

翠華（01314）截至3月底止年度轉盈為虧，蝕約3.2億元。

翠華 （01314） 截至3月底止年度轉盈為虧，蝕約3.2億元，2019年度則錄溢利4741萬元；每股虧損22.49港仙，不派息。期內，收益下跌22.7%至13.8億元，香港地區收益下跌24.2%至8.8億。翠華股價曾跌3%，盤中低見0.305元，全日收報0.315元，無升跌。

若撇除物業、傢具及設備、使用權資產、商譽及存貨等一次性減值及撇銷等非現金性項目1.25億元，翠華全年度除稅後虧損應約為1.95億元，2019年同期則錄除稅後溢利470萬元。

受疫情影響，市民減少外出用餐，翠華亦審視於香港及內地的餐廳網路，年內香 港 關 閉9間 餐 廳 及 於 內 地 關 閉4間 餐 廳。截至3月底止，香港 餐 廳數目達42間，較上半財年增加1間；內地餐 廳數目達36間，較上半財年減少2間；澳門及新加坡則維持在3間及2間。

翠話又披露，全體董事局及高級管理層成員亦率先自今年2月起帶頭減薪30%，作為控制成本的第一步，為期3個月，其後有關措施再延長3個月。

相關文章：【零售寒冬】富臨及翠華料全年虧損擴大　富臨料最多蝕6.5億

 

香港股票 翠華控股（01314）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【恒指夜期】道指升580點　恒指夜期收市升149點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升580點　恒指夜期收市升149點（不斷更新）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄604億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄604億元孖展
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元