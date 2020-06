【中澳角力】環時稱澳洲竊聽中國大使館 澳總理不回應

▲ 中國官媒《環球時報》於報道稱,澳洲政府曾於中國駐澳大使館内安裝竊聽工具,企圖針對中國進行間諜行動。

中澳角力持續,澳洲早前遭到網絡攻擊,有專家質疑為中方所為,中澳關係加劇緊張。中國官媒《環球時報》周一(29日)於報道稱,澳洲政府曾於中國駐澳大使館内安裝竊聽工具,企圖針對中國進行間諜行動,報道中更批評澳方賊喊捉賊。澳洲總理則拒絕回應有關報道。

《環球時報》於報道聲稱中國駐澳大使館於八十至九十年代修建時,澳洲情報部門「暗動手腳」,中方正式使用大使館後,發現澳方在建築物内安裝大量當時最先進的竊聽器材,更幾乎覆蓋每層樓板。報道更稱,澳洲情報部門至今仍未停止對中國駐澳領事館的技術監控與竊密行動。

《環球時報》又稱,中國執法部門2018年調查一宗間諜案時,捕獲澳洲情報安全部門間諜,又發現用於間諜活動的器材、經費和情報資料。報道中更發佈多張照片,相中可見指南針、地圖、口罩等物品,報道聲稱是從澳洲特工身上搜獲所得。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)被問及《環球時報》報道中的指控時,未有直接回應及作出反駁。莫里森僅表示:「不會對靠中國官方媒體為消息來源的問題作回應。」(I wouldn't be relying on Chinese state media for your sources for questions.)

至於澳洲政界方面,曾任高級外交官的自由黨議員夏爾馬(Dave Sharma)則認為,有關報道不可信。夏爾馬周一接受訪問時,更形容有關報道是一場典型的虛假宣傳運動,旨在混淆視聽(muddy the waters)。

