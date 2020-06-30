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【打擊假新聞】Facebook與查核機構合作　鼓勵用家對資訊作批判思考

科技 13:30 2020/06/30

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Facebook將與事實查核機構Full Fact合作，開展廣告活動，以教育形式教導讀者如何對資訊作出判斷思考。

近年線上平台上假新聞和詐騙廣告氾濫，促使各大科企迫不得已需出手解決問題，其中社交平台Facebook就不斷進一步打擊網上假新聞，除了使用AI（人工智能）及法新社等有公信力的媒體進行事實查核（Fact Check）外，近日再與第三方查核機構合作，以教育形式教導讀者如何對資訊作出判斷思考。

>>>【打擊假新聞】「氧氣」都被判錯誤言論？Twitter承諾改善演算法

>>>【假新聞泛濫】手機看新聞成風　社交媒體年輕受眾增

據Cnet報道提到，Facebook將與事實查核機構Full Fact合作，開展廣告活動。Facebook北歐副總裁Steve Hatch坦言，要徹底打擊假消息，除了用AI及人手進行過濾外，亦應該從根源解決問題，包括對用戶進行教導。所以新活動主要向他們提出三個簡單的問題，助用戶分析他們正在閱讀到的訊息。

據資料顯示，從下月開始，英國、土耳其、歐洲、非洲和中東的Facebook用戶率先將在他們的Facebook首頁上，發現Facebook與Full Fact的廣告，他們會要求用戶思考，這廣告中的信息來自哪裡、缺少什麼、以及為他們帶來什麼感覺等，鼓勵用戶對所看到的信息進行批判性思考。

>>>加強打擊假新聞　歐盟要求Facebook、Twitter每月提供報告

責任編輯：曾曉汶

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