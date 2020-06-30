【港區國安法】胡錫進稱7月1日起生效 最高罰終身監禁

消息指，全國人大常委會通過港區國安法，《環球時報》總編輯胡錫進進一步確認消息，在twitter發英文帖文，稱據他了解，港區國安法已通過，7月1日起正式生效，法案細節今日稍後公布，最高刑罰是終身監禁。

【港區國安法】美國停向香港出口軍用設備 以保國家安全

王毅稱一些國家借人權及香港問題攻擊中國阻遏發展

胡錫進並發帖文，攻擊美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），指蓬佩奧在香港問題上倒果為因（distort cause and result），指是美國先對中方官員簽證實施限制，卻將事情說成是中方先行挑釁，形容蓬佩奧是欺詐大師（master of lying）。

除在國際院網站發聲明，指將停止出口國防設備到香港，蓬佩奧亦有在twitter發文解釋，指中國共產黨威脅限制美國國民簽證，顯示中方拒絕負責，打破對港人承諾，強調美國不會被嚇倒，會採取行動回應。

【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？

【中印衝突】印度封殺59個中國App 禁用微信抖音

中國外交部發言人趙立堅周一宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員，實施簽證限制，美方通過所謂制裁，阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。

【港區國安法】聯合國前人權專員 促設特使監察香港

【港區國安法】英國外相暗批滙豐：不會放任銀行犧牲港人

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品