【港區國安法】胡錫進稱7月1日起生效 最高罰終身監禁

消息指,全國人大常委會通過港區國安法,《環球時報》總編輯胡錫進進一步確認消息,在twitter發英文帖文,稱據他了解,港區國安法已通過,7月1日起正式生效,法案細節今日稍後公布,最高刑罰是終身監禁。

胡錫進並發帖文,攻擊美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo),指蓬佩奧在香港問題上倒果為因(distort cause and result),指是美國先對中方官員簽證實施限制,卻將事情說成是中方先行挑釁,形容蓬佩奧是欺詐大師(master of lying)。

除在國際院網站發聲明,指將停止出口國防設備到香港,蓬佩奧亦有在twitter發文解釋,指中國共產黨威脅限制美國國民簽證,顯示中方拒絕負責,打破對港人承諾,強調美國不會被嚇倒,會採取行動回應。

中國外交部發言人趙立堅周一宣布,針對美方錯誤行徑,中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員,實施簽證限制,美方通過所謂制裁,阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。

