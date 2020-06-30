▲ 【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？

中國全國人大通過「港區國家法」，美國暫停豁免香港出口許可等部分特殊待遇，並明言會評估撤銷差別待遇的進一步行動。根據美國《香港政策法》（United States-Hong Kong Polict Act，又名《香港關係法》）的「美國與香港之間的貿易」，列出香港享有11項的商貿差別待遇：

⑴美國應尋求維持和擴大與香港的經貿關係，並在進口配額等經貿事務中，視香港為一個個別（separate）領土。

⑵美國應繼續與香港直接談判，以達致雙邊經濟協議。

【港區國安法】胡錫進稱7月1日起生效 最高罰終身監禁

【港區國安法】美國停向香港出口軍用設備 以保國家安全

⑶美國應繼續視香港為完全獨立於英國的領土，並在1997年6月30日後視其為完全獨立於中國的經濟和貿易領域。

⑷香港加入《關稅與貿易總協定》的資格，美國應藉此繼續予香港貨品「非歧視性貿易待遇」。

（第1、第3和第4項即視香港為獨立關稅區）

⑸美國應承認香港簽發的製成品原產地證書。

▲ 美國國務卿蓬佩奧表示，美國已不能分清楚，向中國大陸抑或香港出口受管制物品。

【BNO】英調查：6成保守黨員撐接收港人 5成同意予公民權

點擊看《香港政策法》全文

⑹美國應繼續允許美元與港元自由兌換。

⑺美國應鼓勵合法的美國企業繼續在香港營運。

⑻美國應繼續支持香港獲得由多邊出口管制協調委員會（COCOM）控制的敏感技術，只要美國相信此類技術不會不當使用或不當出口。

美國今次回應，正是撤銷此項差別待遇的部分內容，僅限制香港獲得美國國防與軍民兩用科技（dual-use technologies），涉及各類型電子零件及通訊設備，包括軟件及硬件。

行政長官林鄭月娥稱，港府一直評估美國制裁的措施，認為或會有「少少不方便」，但很多使用這些產品的行業有代替品，香港製造業少，在內地設廠本身已受相關限制。

【BNO懶人包】延長留英期至1年意味什麼？有何用處？

【BNO】42%英國人支持予香港BNO持有人居英權

⑼美國應鼓勵香港繼續努力製定框架，保護知識產權。

⑽美國應與中國政府協商，直接與香港談判，以達成雙邊投資協議。

⑾對香港行使主權改變，不應影響任何香港人在美國持有任何有形或無形財產的權行。

【港區國安法】美國倘撤特殊待遇 分析師：香港或失這優勢

【港區國安法】取消特殊待遇美企終受累 外媒料美國出辣招機會低

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚