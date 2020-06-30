【港區國安法】美國僅撤部分特殊待遇 香港還享什麼？

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月30日 時間13:00）
中國全國人大通過「港區國家法」，美國暫停豁免香港出口許可等部分特殊待遇，並明言會評估撤銷差別待遇的進一步行動。根據美國《香港政策法》（United States-Hong Kong Polict Act，又名《香港關係法》）的「美國與香港之間的貿易」，列出香港享有11項的商貿差別待遇：
⑴美國應尋求維持和擴大與香港的經貿關係，並在進口配額等經貿事務中，視香港為一個個別（separate）領土。
⑵美國應繼續與香港直接談判，以達致雙邊經濟協議。
⑶美國應繼續視香港為完全獨立於英國的領土，並在1997年6月30日後視其為完全獨立於中國的經濟和貿易領域。
⑷香港加入《關稅與貿易總協定》的資格，美國應藉此繼續予香港貨品「非歧視性貿易待遇」。
（第1、第3和第4項即視香港為獨立關稅區）
⑸美國應承認香港簽發的製成品原產地證書。
⑹美國應繼續允許美元與港元自由兌換。
⑺美國應鼓勵合法的美國企業繼續在香港營運。
⑻美國應繼續支持香港獲得由多邊出口管制協調委員會（COCOM）控制的敏感技術，只要美國相信此類技術不會不當使用或不當出口。
美國今次回應，正是撤銷此項差別待遇的部分內容，僅限制香港獲得美國國防與軍民兩用科技（dual-use technologies），涉及各類型電子零件及通訊設備，包括軟件及硬件。
行政長官林鄭月娥稱，港府一直評估美國制裁的措施，認為或會有「少少不方便」，但很多使用這些產品的行業有代替品，香港製造業少，在內地設廠本身已受相關限制。
⑼美國應鼓勵香港繼續努力製定框架，保護知識產權。
⑽美國應與中國政府協商，直接與香港談判，以達成雙邊投資協議。
⑾對香港行使主權改變，不應影響任何香港人在美國持有任何有形或無形財產的權行。
【港區國安法】取消特殊待遇美企終受累 外媒料美國出辣招機會低
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記者：韓羚
欄名 : 天下了然