【餐飲業績】大快活去年度少賺66%　末期息削38%至50仙

▲ 大快活表示，去年度收入按年增2%至30.3億元，佔收入逾95%的香港市場升2.3%，抵銷了內地市場4.8%的跌幅。

大快活 （00052） 截至今年3月底止，全年純利按年跌66.2%至6090萬元，若撇除會計準則第16號，純利則按年跌52.7%至8520萬元；末期息削38%至50仙，全年合共派息73仙，派息比率為155%。

期內，收入按年增2%至30.3億元，佔收入逾95%的香港市場升2.3%，抵銷了內地市場4.8%的跌幅。大快活指，上財年第四季（1至3月），新冠肺炎爆發對香港經濟造成嚴重影響，顧客的消費意欲低迷，加上採取多種限制社交距離的措施，對集團的收入、店鋪營運及財務表現造成負面影響，大快活全年同店銷售跌3%。

截至今年3月底止，大快活於香港合共經營160間店鋪，包括147間快餐店及13間特色餐廳。內地則經營12間店鋪，公司計劃來年在華南地區開設約5間新店，並將集中以外賣為主的小型餐廳模式經營。

大快活表示，未來將投放更多資源發展數碼科技來加強營運效益，例如在半數的香港大快活分店推出網上訂餐平台「click and collect」，讓顧客能夠透過手機或數碼裝置預先落單，再到分店取餐。集團對未來數月的市況仍持審慎樂觀的態度。

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