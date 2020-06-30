【美股期貨】3大美股期貨轉跌　關注經濟活動恢復步伐減慢

▲ 【美股期貨】道指期貨升近60點 延續隔晚升勢

新冠肺炎疫情雖然反彈，惟投資者憧憬，大部分地區經濟重啟仍會持續，帶動大市表現，道指昨升近600點。可是，股市大幅反彈後，資金繼續關注美國部分州分正考慮調整恢復經濟活動的步伐，拖累美股三大指數期貨盤前皆跌。

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【20：17】美國部分州分正考慮調整恢復經濟活動的步伐，美股三大指數期貨盤前皆跌，道期報25450點，跌47點。

【16：28】富國銀行（美︰WFC）盤前跌0.8%，報25.7美元。富國銀行計劃削減派息，將於7月14日宣布。

富國銀行計劃削減派息 與其他對手背道而馳

【16：10】美股期貨於亞洲時段午後轉跌，道指期貨跌135點，報25362點；標指期貨跌11點，報3036點；納指期貨跌7點，報9966點。

【12：06】道指期貨升58點，報25555點；標指期貨升6點，報3053點；納指期貨升37點，報10010點。

美股隔晚造好，道指全日曾升585點，最終升580點，報25595點；標指及納指升44及116點，報3053及9874點。

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責任編輯︰梁浩碩