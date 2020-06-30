  • 31°C
香港時間 : 2020630日 (二) 20:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股期貨】3大美股期貨轉跌　關注經濟活動恢復步伐減慢

金融經濟 20:21 2020/06/30

分享：

【美股期貨】道指期貨升近60點　延續隔晚升勢

新冠肺炎疫情雖然反彈，惟投資者憧憬，大部分地區經濟重啟仍會持續，帶動大市表現，道指昨升近600點。可是，股市大幅反彈後，資金繼續關注美國部分州分正考慮調整恢復經濟活動的步伐，拖累美股三大指數期貨盤前皆跌。

【恒指半年結】港股快踏入下半年　一文幫你回顧港股首半年表現

【20：17】美國部分州分正考慮調整恢復經濟活動的步伐，美股三大指數期貨盤前皆跌，道期報25450點，跌47點。

【16：28】富國銀行（美︰WFC）盤前跌0.8%，報25.7美元。富國銀行計劃削減派息，將於7月14日宣布。

富國銀行計劃削減派息　與其他對手背道而馳

【16：10】美股期貨於亞洲時段午後轉跌，道指期貨跌135點，報25362點；標指期貨跌11點，報3036點；納指期貨跌7點，報9966點。

【12：06】道指期貨升58點，報25555點；標指期貨升6點，報3053點；納指期貨升37點，報10010點。

美股隔晚造好，道指全日曾升585點，最終升580點，報25595點；標指及納指升44及116點，報3053及9874點。

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【恒指夜期】半年結日港股升125點　恒指夜期回吐8點（不斷更新）

下一篇文章

【中印衝突】印度研禁止華為等中國供應商 參與當地5G建設
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】美國暫停豁免香港出口許可等特殊待遇　林鄭：不會嚇怕我們
【港區國安法】美國暫停豁免香港出口許可等特殊待遇　林鄭：不會嚇怕我們
【限聚令放寬】50人限聚令延至7.16　酒吧戲院等周四可上座80%
【限聚令放寬】50人限聚令延至7.16　酒吧戲院等周四可上座80%
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄795億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄795億元孖展
【恒指夜期】半年結日港股升125點　恒指夜期回吐8點（不斷更新）
【恒指夜期】半年結日港股升125點　恒指夜期回吐8點（不斷更新）