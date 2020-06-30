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【香港經濟】服務業雪上加霜　食肆收益跌逾17%

商業 12:30 2020/06/30

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今年首季僅得快餐店、雜類餐飲場所仍維持在100水平以上。（資料圖片）

政府統計處公布今年首季服務業統計資料，列出本港14個主要服務行業的最新統計數字。今年初新冠肺炎疫情來襲，餐飲業、零售業，以及旅遊、會議及展覽服務亦是重災區。

食肆收益跌近17%
據政府公布的《服務業統計摘要按季補充資料》 ，今年首季食肆收益價值大跌16.8%，至約216.3億元。餐飲服務業的機構單位按季微跌約2.37%至17,281間，按年則減約5.5%。至於就業人數方面，今年首季該行業的員工僅得221,549人，按季跌5.5%。

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按食肆類別區分，收益價值指數全線下跌，受停業令影響的酒吧的跌幅特別顯著，由去年第4季的103.2跌至今年首季的63.9。期間，僅得快餐店、雜類餐飲場所仍維持在100水平以上，即較2014年10月至2015年9月有增長。

至於零售業方面，零售機構數量按季僅減少0.8%至61903間。就業人數雖按季微跌2.35%至254,921人，但按年跌幅則較明顯，達6.5%。

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甲級酒店入住率僅得26%
疫情陰霾下，旅遊、會議及展覽服務界別百上加斤，今年首季業務收益指數跌至23.3。雖然本港酒店及賓館數量按季相約，但入住率同樣下挫至40%及39%；甲級高價酒店的入住率甚至僅得26%。

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責任編輯：葉泳珊

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