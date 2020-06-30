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【Apple Card】蘋果指導項目Path to Apple Card　助重獲審批

科技 12:20 2020/06/30

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蘋果日前推出了新Apple Card計劃「Path to Apple Card」，幫助未合符資格、被拒絕Apple Card申請的人士獲指導改善，重獲審批。

蘋果公司（Apple）去年與高盛合作推出的Apple Card（信用卡），消費者只需短短一分鐘就可成功在流動裝置的Apple銀包App上申請。據科技網站TechCrunch報道，蘋果日前更推出了新Apple Card計劃「Path to Apple Card」及網站，幫助未合符資格、被拒絕Apple Card申請的人士獲指導改善，重獲審批。

報道指，被拒絕Apple Card申請的人士將看到「Path to Apple Card」的電郵，並選擇是否加入該為期四個月的計劃。計劃將會就申請人提交過的Apple Card申請資料，提供被拒絕申請的原因細節，以及財務改善建議等，幫助他們下次獲得批准。

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而改善建議將包括：解決逾期未還的款項、按時支付有擔保及無擔保的債務帳戶、降低信用卡及個人貸款債務等。蘋果將每月更新並傳送有關的改善進展。當完成計劃，蘋果會邀請他們重新申請Apple Card。

蘋果亦有於官網上，列出高盛審批流程的具體細節，以及如何在申請前提高獲批的機會。

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責任編輯：張寶燕

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