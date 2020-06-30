伊朗拘捕特朗普行動遇挫 求助國際刑警遭拒

▲ 伊朗要求國際刑警協助拘捕特朗普及35名美國官員，但遭拒絕。

伊朗遭受美國全面經濟制裁，加上疫情打擊，經濟跌入谷底之際，伊朗政府再有新動作，以早前有將領被美軍擊殺為由，宣布美國總統特朗普（Donald Trump）及35名美國官員是恐怖份子，參與謀殺，促國際刑警協助逮捕特朗普等人。國際刑警表明拒絕。

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伊朗傳媒報道，德黑蘭檢察官指稱該36名美國人員，是主使及下令殺害伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊馬尼（Qassem Soleimani）的兇手，並特別點名提及特朗普，指他排在名單榜首，就算他的任期完結，亦會繼續通緝他，其餘35人身份則未有透露。

伊朗副外長巴哈萬德（Mohsen Baharvand）表示，司法部門會對有關人士發通緝令，聲言除非他們被繩之於法，否則伊朗的行動不會停止。

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據報伊朗已要求國際刑警發紅色通緝令，協助他們將特朗普及相關美國官員，緝拿歸案。國際刑警旋即發聲明，表明不會協助伊朗拘捕特朗普，稱指引嚴格禁止組織參與或干預帶有政治性質的活動。

正在沙特的美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook），以一笑置之態度看待伊朗今次行動，形容這是宣傳伎倆（propaganda stunt），無人會認真看待，並令伊朗人看起來很愚蠢。

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美軍今年初一次空襲伊朗克行動中，炸死在場伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊馬尼，舉世矚目。蘇萊馬尼在伊朗聲望極高，被視為民族英雄，但西方國家多視他為恐怖份子，指他粗暴操控、干預中東其他國家問題，助打壓當地人民。

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責任編輯：文青青

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