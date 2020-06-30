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太陽馬戲團加拿大申請破產保護

金融經濟 11:32 2020/06/30

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太陽馬戲團（Cirque du Soleil） 周一在加拿大申請破產保護。

太陽馬戲團（Cirque du Soleil） 周一在加拿大申請破產保護，以重組業務，同時宣布裁減約3500名員工。太陽馬戲團指出，受累新冠疫情，導致演出取消收入暴跌， 且面臨演出停演的壓力，。

太陽馬戲團在週一聲明表示， 已根據「公司債權人安排法案」（CCAA）申請債權人保護，魁北克高級法院將在週二舉行聽證會，若獲得批准，公司也將在美國尋求破產保護。

在魁省政府投資部門魁北克投資局（Investissement Quebec）的支持下，幾家現有投資者已經達成一項收購該公司的協議，它們將注資3億美元，並為近3,500名被解聘的員工提供財務支持。魁北克投資局以2億美元的債務融資形式參與其中，並要求投資者承諾將太陽馬戲團的總部保留在滿地可。

太陽馬戲團主要股東為持股60%的美國德州TPG資本（TPG Capital）、持股20%的復星國際 （00511） 和持股20%的魁北克儲蓄投資集團 （Caisse de dépôt et placement du Québec）。

復星國際現升逾2%，報9.97元。

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