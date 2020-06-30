新興市場股指或有更大調整壓力

2020年6月，新冠肺炎全球累計確診破千萬。毫無疑問，這場前所未見的疫情已經成為重塑全球政治、經濟、社會的重要歷史性變數，自大蕭條以來發達和新興經濟體或將首次同時陷入衰退。從金融衝擊看，疫情帶來的情緒和盈利「雙殺」有時差之分，發達市場驅動着全球性情緒起落的β，而新興市場分化加劇的疫情干預效果影響着相對波動的α。展望下半年，在疫情全方位衝擊的快慢交疊之間，全球經濟復甦動力換檔，金融市場波動和調整的來源更替，政策潮水退去後風險漸次顯現。

金融市場情緒修復或過於樂觀，新興市場股指相對表現仍有壓力。自2020年1月中下旬以來，受到新冠疫情持續發酵影響，企業盈利預期差帶來市場調整壓力，而風險溢價急劇變化更成為短期波動的根源。在此期間，疫情對全球金融市場的衝擊呈現出「局部爆發-外溢擴散-共振回溢」的三階段演化，疫情所涉區域的邊際變化成為市場大範圍動盪的關鍵。

以股票市場為例，MSCI指數在經歷了超過30%的下跌後又出現了超過20%的上漲。從影響指數表現的內在因素看，發達市場驅動着全球性情緒起落的β，而新興市場分化加劇的疫情干預效果影響着相對波動的α。具體而言，23個發達經濟體整體佔MSCI指數比重約九成，也成為全球金融市場的決定性力量。從疫情時差看，發達經濟體疫情開始大規模爆發大致在3月中旬，此時以中國為代表的部分新興市場經濟體已經歷了疫情從擴散到抑制的第一輪完整衝擊，市場對於疫情演化路徑有了相對明確的判斷，也因此出現了提前的大幅度調整。在歐、美疫情開始得到控制後，市場情緒明顯緩解，也出現了持續的反彈。儘管有科技股遠超均值的價格飆升加持，但MSCI發達指數的恢復路徑仍顯得過於樂觀。

近日，美國確診人數再次反彈，隨着復工風險和疫情二次爆發可能性增加，近期市場動盪隨之加劇。對於新興市場而言，其所經歷的兩輪疫情與MSCI新興市場相對發達指數的表現起落具有大致脗合的走勢，意味着疫情衝擊在新興市場直接體現為超額收益的變化。在此背景下，考慮到疫情在新興市場仍在蔓延，下半年新興市場股指或有相對更大的調整壓力。