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【中印衝突】印度封殺59個中國App 禁用微信抖音

環球社會熱點 11:30 2020/06/30

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印度政府宣布封殺微信、抖音（TikTok）等59個中國手機應用程式，指這些程式威脅印度國家安全及主權。

中印邊境衝突持續，更激發印度國内的反華情緒。兩國緊張關係再升級，印度政府宣布於國内全面封殺微信、抖音（TikTok）等59個中國手機應用程式，指這些應用程式涉及威脅印度的國家安全及主權。

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印度電子和信息技術部周一(29日）發聲明指，該部門接獲大量有關手機應用程式濫用用戶數據，及暗中傳輸到印度境外伺服器的投訴。該部門指，有關應用程式收集數據，試圖分析影響印度國家安全及防衛的敵對因素，最終更會影響印度的國家主權及完整性。

該部門更列出59款中國手機應用程式，包括社交應用程式抖音、微信、微博、遊戲《列王的紛爭》（Clash of Kings）等熱門的程式。

全印度商人聯合會（CAIT）早前呼籲全國抵制中國貨，對此舉表示歡迎。該會發聲明表示，印度政府史無前例的措施，將大大加強杯葛中國貨運動。

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印度政府未有在聲明中表明，是由於中印邊境衝突，而要封殺中國手機應用程式。但兩國發生流血軍事衝突後，印度國内民眾及商界都呼籲罷用中國的產品和手機應用程式，尤其是抵制中國主導的科技產業。

中印邊境衝突5月開始升溫時，印度有企業推出名為「移除中國Apps」（Remove China Apps）的手機應用程式，在Google Play Store累積下載次數逾5百萬次，但其後遭下架。

另外，印度德里酒店餐飲業東主協會(DHROA)更表示，業界因中印衝突對中國深感不滿，協會内3,000間酒店旅館都會拒絕接待來自中國的旅客。

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責任編輯：何穎兒

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