粵港澳健康碼進入最後階段　濠賭股向上銀娛升近4%

▲ 粵港澳健康碼進入最後階段，濠賭股向上。

濠賭股今早向上，金沙 （01928） 半日升2%，午收30.8元；銀娛 （00027） 升逾3.6%，報52.65元；美高梅中國 （02282） 最新升3.5%，報9.73元；永利澳門 （01128） 升3%，報13.4元；新濠國際 （00200） 升3.5%，報15.38元；澳博 （00880） 升1.1%，報8.64元。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，粵港澳健康碼的商討工作已進入最後階段，會爭取在本周內公布詳情。措施可讓有特別需要人士在接受病毒檢測後於出入境時豁免14天檢疫。

澳門6月博彩收入快將公布，花旗此前下調澳門6月份博彩收入預測至10億澳門元，相當於按年跌96%，惟料澳門賭收可於今年第三季跌幅收窄，因估計當局未來數周有機會放鬆旅遊限制。

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