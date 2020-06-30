【中概股造假】金凰珠寶質押80噸「假黃金」套160億人幣融資

▲ 金凰珠寶涉嫌過去向多間金融機構抵押80噸「假黃金」，以獲得逾160億元人民幣的貸款。

繼瑞幸（美：LK）後，再有中概股捲入造假風波。內媒報道，內地最大黃金首飾製造商之一的金凰珠寶（美：KGJI）涉嫌過去向多間金融機構抵押80噸黃金，以獲得逾160億元人民幣的貸款，惟據檢驗結果顯示，該等黃金為銅鍍金的「假黃金」。

據悉，受牽連的金融機構包括民生信託、東莞信託、安信信託、四川信託及長安信託等，多家銀行和小額貸款公司也涉及其中。

金凰珠寶於2002年成立，業務包括首飾設計、生產、製造、批發等一條龍服務，2010年於美國納斯達克上市。

內媒表示，金凰珠寶近年以信託融資頻繁，2015年起以「黃金質押+保單增信」的模式融資，即在金鳳以黃金作擔保同時，中國人保財險湖北分公司亦會進行黃金鑒定，增加是次融資信用，而金凰珠寶資產的負債率亦因此大幅攀升。

不過，由去年起，金凰珠寶經營情況惡化，多期信託計劃出現逾期，故多間信託機構提出司法程序，法院亦依法查封金凰珠寶質押的黃金，並於檢測時發現質押黃金質量和重量不符合保險單約定，揭發「假黃金」事件。

金凰珠寶美股周一股價大跌24%，最新市值約936.8萬美元（7260萬港元）。

相關文章：

花旗︰港股未來一年上望28226 中概股回歸帶動成交

【中概股】渾水再狙擊跟誰學 中證監應開始進行調查

【中概股回巢】中概股回港好炒 還是港股回科創板更值搏？

【瑞幸造假】瑞幸今日起停牌 潛在賠償金額或高達126億美元

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁