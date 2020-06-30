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【中印衝突】印度稱威脅國家安全　封殺TikTok等59款中國應用程式

環球政經 11:41 2020/06/30

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中印關係持續緊張，印度政府周一（29日）發聲明宣布禁止59款中國應用程式，當中包括抖音海外版TikTok、WeChat、Weibo、阿里巴巴旗下新聞UC News、百度地圖等。當局稱，這些應用程式損害印度的主權和完整、國防、國家安全和公共秩序。

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印度電子與資訊技術部表示，已收到大量投訴，指這些程式被不當使用，會在未經授權方式下，盜取並秘密傳輸用戶數據到印度以外的伺服器。印度電子與資訊技術部認為這是非常嚴重和緊迫的問題，需要採取緊急措施。

有外媒報道，根據禁令，Google和Apple將必須從Android和iOS商店中移除這些應用程式。Google表示仍在等待政府命令，Apple則未有回應。

在印度印度擁有逾2億用戶的TikTok表示，在印度有約2,000名員工組成的團隊，會致力與政府合作，以展現其對用戶安全的關注以及對整個國家的承諾。

被禁的59款中國應用程式。（網上圖片）

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撰文 : 鄺庭芳

國防 中國 印度 Google 阿里巴巴 Apple 百度地圖 抖音 Android iOS

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