【港區國安法】美商務部撤回香港特殊待遇　禁出口國防設備到港

中國人大本周二（30日）全票通過了「港區國安法」，在此之前美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）宣布，將撤銷對香港的特殊待遇地位，包括提供出口許可證豁免等，並禁止出口國防設備到香港，同時亦正評估進一步取消香港的特殊待遇。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中稱，美國停止出口國防設備到香港，並實施國防與軍民兩用科技（dual-use technologies）限制，是「被迫採取行動以保護國家安全」，他稱現在已經分不清楚，是向中國大陸還是香港出口受管制物品，「我們不能冒險讓這些物品落入解放軍手中。」

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蓬佩奧還表示，美國如此做法，是對中國大陸政府違反在《中英聯合聲明》的回應，針對的是當局而並非中國人民。他還形容北京現時視香港為「一國一制」，因此美國也必須這麼做，未來還將因應香港的實際情況，來採取額外措施。

中國人大常委會今早以162票全票通過「港區國安法」，據內地消息指，該法將於本周三（7月1日）起正式生效，更多法案細節今日稍後公布。

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