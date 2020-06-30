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【Wirecard破產】英FCA允許恢復商業活動　收購傳言推股價反彈

科技 10:45 2020/06/30

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英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，FCA）最新表示，允許Wirecard在英國恢復商業活動。（法新社資料圖片）

德國支付公司Wirecard日前陷入財務醜聞，同時申請破產保護，惟承諾將繼續維持經營活動。英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，FCA）最新亦表示，允許Wirecard在英國恢復商業活動。

FCA於上周五要求Wirecard英國分支機構停止商業活動，並須凍結客戶賬戶。不過據英國廣播公司新聞（BBC News）引述FCA聲明指，Wirecard日前與當局緊密合作，確保能夠滿足解除限制的所需條件後，其客戶目前已經可以如常使用信用卡。

另綜合外媒報道指，法國支付處理商 Worldline 及其他私人投資者有意購買 Wirecard 部分股權，Wirecard股價其後反彈，收市升1.5倍。

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此外，目前就Wirecard涉嫌造假一事，菲律賓當局已表示要調查當地幾個與Wirecard有合作關係的支付公司。外媒引述菲律賓金融情報單位AMLC（反洗錢委員會）主管Mel Georgie Racela表示，有關公司包括Centurion Online Payment International、PayEasy Solutions 和ConePay International，都是在去年初英國《金融時報》一篇名為《Wirecard的問題伙伴》文章中被點名的企業。

>>>【封殺華為】三星、NEC如何藉華為禁令　迎來5G商機？

責任編輯：張寶燕

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