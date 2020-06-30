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【港股追蹤】中港澳推理財通　邊隻港股最開心？

股樓投資 12:09 2020/06/30

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昨日收市後，中港澳三方公布「理財通」，意即三地居民可以買賣三地的理財產品，實際時間及細則未定，但令本地銀行股相當興奮。其中外資背景的渣打 （02888） 今日股價一度升近3%，滙豐控股 （00005） 亦升逾2%。至於本地銀行包括恒生銀行 （00011） 、東亞 （00023） 及中銀香港 （02388） 升幅則在1%附近。

中金發表報告，由於境內外息差明顯，內地理財產品息率較吸引，預計北向資金最初較多，而香港金融產品更多元化，未來南向資金亦會增加，以後亦會加入非大灣區居民加入理財通。該行又指長遠來說，理財通有助發展離岸人民幣市場，加上未來料有更多互聯互通產品，因此預計中銀香港及港交所 （00388） 最為受惠。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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