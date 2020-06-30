【限聚令放寬】50人限聚令延至7.16　酒吧戲院等周四可上座80%

▲ 林鄭月娥預告粵港澳健康碼制度本周可推出。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒，預告會繼續放寬限聚令，但留意部分地方在放寬後疫情反彈，重申不希望香港重新出現本地個案。林鄭月娥透露，留意到食肆外的商業處所，有上座不可多於50%的限制，特別留意演藝行業的訴求，會重點看看有沒有放寬空間。

港府下午公布，公眾地方進行羣組聚集上限50人的限制維持，直至7月16日。

餐飲業務及表列處所方面，港府7月2日起放寬酒吧／酒館内顧客人數的限制，由不得超過通常座位數目的一半增加至八成。

另外，公眾娛樂場所内的大型娛樂遊戲站、遊戲機或設施，電影院或所有有現場表演的公眾娛樂場所，以及夜店或夜總會内的人數限制，7月2日起都會由原先最多容納一半客人，比例增加至8成。

粵港澳健康碼料本周推出

林鄭月娥也稱，粵港澳「健康碼」制度已進入最後階段，期望本周向社會交代。

保就業計劃方面，林鄭月娥稱，第四批保就業計劃津貼會在下周初批出，涉及1.1萬名僱主，27.46萬名僱員，涉資63億元。她表示，第四批獲資助的僱主規模較大，聘請50人以上的企業佔8.3%，較首三批的2%至3%為高，因此平均每名僱主所獲資金達50萬元，較首三批的21萬元為多。

總結首四批津貼，港府已向10萬名僱主，發放254億元資金，涉及111萬名員工，尚餘6萬多個申請需要處理，林鄭月娥期望可在7月中完成，其後將啟動第二輪保就業計劃申請。

相關文章：

【餐飲寒冬】大家樂大快活翠華富臨4大餐飲股業績 誰特別標青？

【港區國安法】人大常委全票通過港區國安法草案 林鄭月娥：現不宜回應提問

《路透社》：林鄭月娥將向聯合國人權理事會發言