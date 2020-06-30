【港股市況】港區國安法據報已通過恒指升近300點　港交所升逾2%創新高（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指半年結 恒指黑期升約155點道指期貨跌2點（不斷更新）

美股造好，波音股價急飈14%，抵銷新冠肺炎疫情反彈的利淡因素，投資者亦憧憬大部分地區經濟重啟仍會持續。道指升580點。港股半年結，大市若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開88點，恒指料開報24389點。

【理財通】內地推跨境理財通框架 人行：正式啟動時間及細則另行規定（附原文）

【09：58】年年卡 （03773） 升幅擴大至逾7成，高見0.41元。

【09：58】毛記葵涌 （01716） 升逾3%，高見0.56元。毛記葵涌去年盈利按年跌14.5%至1330.7萬元，擬分派末期息每股4.8仙，按年減少7.7%。

【100毛】毛記葵涌去年少賺14% 減派末期息7.7%

【09：54】大市升幅收窄至不足150點，跌至24400點水平。

【09：53】年年卡 （03773） 股價升逾3成，高見0.31元。

【09：49】港股升幅回順，恒指升約220點，報24522點。

【09：47】康基醫療 （09997） 上市翌日，股價再升逾6%，高見29.8元。

【09：46】騰訊 （00700） 升2.8%，觸500元水平。

【09：41】港區國安法據報已獲人大常委會全票通過，港股升約290點。

【港區國安法】人大常委傳已全票通過港區國安法草案

【09：39】港交所 （00388） 升逾2%，破頂高見327.6元。

【09：34】港股早段升逾200點，重上24500點水平。

【09：33】內地推跨境理財通框架，本地銀行股向上，滙豐 （00005） 升2.1%；恒生 （00011） 升0.5%；東亞 （00023） 升2.2%；渣打 （02888） 升3.3%；中銀香港 （02388） 升1%。。

【09：31】港交所 （00388） 再創新高開，升0.8%，高見322.6元。

【09：31】中芯 （00981） 升近3%，高見28元。中芯宣布，中證監於6月29日公布，批准建議根據特別授權進行人民幣股份發行註冊的申請。

【09：28】滙豐 （00005） 升1.8%，開報36.7元；騰訊 （00700） 升0.5%，開報488.2元；中移動 （00941） 升1.2%，開報52.4元；港交所 （00388） 升0.5%，開報321.6元；友邦 （01299） 逆市跌近0.1%，開報72.35元。

【09：27】上證升0.1%，深證升近0.7%，創業板升0.6%。

【09：27】藥明生物 （02269） 低開5.3%，開報140.8元，成交3224萬元。藥明生物公布配售4500萬新股，每股配售價137元，較上日收市價折讓7.9%。

【配股潮】藥明生物低開半成 折讓近8%配股籌61億元

【09：20】港股半年結，恒生指數高開166點，開報24468點。

【09：13】7月期指開報24366點，升306點或1.3%，高水64點。

【09：02】 中國6月官方製造業PMI 50.9，預期50.5，前值50.6。非製造業PMI 54.4，預期53.6，前值53.6。

【08：41】亞股早段向上，日經225指數升382點或1.7%，報22377點；南韓KOSPI指數升1.5%，報2123點。

【08：35】恒指黑期升約155點，報24459點；道指期貨跌2點，報25495點。

【08：15】美國聯儲局上周宣布限制銀行業回購及增派股息後，富國銀行（美︰WFC）計劃削減派息，將於7月14日宣布。當前，富國銀行每股派息0.51美元。富國銀行股價升1.4%，收報25.7美元，盤後跌0.7%，報25.51美元。

富國銀行計劃削減派息 與其他對手背道而馳

【07：50】中印關係惡化之際，印度禁止包括字節跳動旗下的抖音（TikTok）、百度（美︰BIDU）的百度地圖、百度翻譯、騰訊 （00700） 的微信、Clash of Kings等59款中國應用程序，稱因其主權、安全和公共秩序受到威脅。

【中印衝突】印度禁抖音、微信等59款中國應用程序

【07：35】美國務卿蓬佩奧宣布，今天起終止對香港出口國防設備，並對香港實施美國國防與軍民兩用科技（dual-use technologies）限制，美國稱被迫採取行動以保護國家安全，因為無法分辨出受管制物品是出口到香港，抑或是中國大陸，不能冒險把物品落入解放軍手中。

另外，美國商務部長羅斯表示，將暫停實施允許給予香港特殊待遇的監管規定，包括出口許可證豁免等，並評估撤銷差別待遇的進一步行動。

美國將限制出口香港軍民兩用科技及國防設備

【港區國安法】美國商務部︰暫停豁免香港出口許可等特殊待遇

【07：30】道指升580點，報25595點；標指及納指升44及116點，報3053及9874點。港股ADR收報24389點，升88點或0.4%。恒指夜期收報24209點，升149點，低水92點，成交16,113張。

【疫情焦點】全球累計逾1044萬確診 美國累計確診逾268萬

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責任編輯︰梁浩碩

