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【港股市況】港區國安法據報已通過　港股半年結恒指午後轉跌（不斷更新）

金融經濟 14:29 2020/06/30

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【港股市況】恒指半年結　恒指黑期升約155點道指期貨跌2點（不斷更新）

美股造好，波音股價急飈14%，抵銷新冠肺炎疫情反彈的利淡因素，投資者亦憧憬大部分地區經濟重啟仍會持續。道指升580點。港股半年結，恒生指數高開166點，開報24468點，中國6月官方製造業PMI勝預期；「港區國安法」據報已獲人大常委會全票通過，恒生指數半日升215點，恒指中午收報24516點。

【限聚令】林鄭預告放寬限聚令、健康碼本周推　第四批保就業計劃涉中大型僱主

【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄564億元孖展

【理財通】內地推跨境理財通框架　人行：正式啟動時間及細則另行規定（附原文）

【14：29】港股再轉升約40點，報24342點，企24300點水平。

【14：13】道指期貨跌49點，報25448點。

【14：12】恒指最新報24284點，跌16點。

【14：09】滙豐 （00005） 升幅全消，滙豐今早曾升逾2%，高見37元。

【14：08】大市轉跌，跌穿24300點水平。

【14：01】友邦 （01299） 跌幅擴大至1.5%，低見71.2元。

【13：59】大市升幅收窄至不足50點，至24400點以下水平。港交所 （00388） 升幅收窄至330水平以下，報328.4元升2.6%；騰訊 （00700） 升1.8%，報495元。

【13：50】國美系續跌，國美零售 （00493） 跌半成；國美金融科技 （00628） 挫逾16%；拉近網娛 （08172） 挫2成。

【13：49】大市升幅收窄至150點，於24450點水平。

【13：02】美團點評 （03690） 午後一度倒跌，最新報172.3元，升0.4%。據內地媒體報道，美團聯合創辦人、高級副總裁王慧文在微信朋友圈發文表示：「悄悄的我走了，正如我悄悄的來；我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」。王慧文發文後，隨即引起市場猜測他將宣布提前退休。

美團王慧文於微信朋友圈：悄悄的我走了　疑提早退休

【13：00】恒生指數午後初段升逾200點，企24500點水平，最新報24512點，升211點。

【13：00】大快活 （00052） 績後倒升逾2%，高見17.36元。大快活全年純利按年跌66.2%至6090萬元，末期息削38%至50仙，全年合共派息73仙，派息比率為155%。

另外，翠華 （01314） 績後跌1.6%，低見0.305元。翠華全年轉盈為虧，錄虧損3.17億元，2019年度則錄得純利474萬元，不派末期息。

【餐飲業績】大快活去年度少賺66%　末期息削38%至50仙

【12：37】恒指黑期於港股中午休市時段升約220點，報24525點；道指期貨升50點，報25547點。

【12：00】恒生指數半日升215點，中午收報24516點。國指半日升60點，中午收報9818點。港交所 （00388） 突破330元，高見332.2元，中午收報330.2元，升3.2%。騰訊 （00700） 升2.8%，中午收報499.6元，曾觸500大關。

【港交所股價】港交所突破330元　縮結構產品上市周期、摩通唱好

【騰訊股價】騰訊再觸500元　高盛調高目標價至542元

【11：41】大市中午收市前升約200點，於24500點水平。

【11：40】中芯國際 （00981） 高開倒跌逾1%，低見25.4元。兆易創新（滬：603986）於上交所發公告指，旗下子公司芯技佳易自今年2月起沽售中芯國際H股，目前已出售所有持有的中芯H股，總交易金額達7.76億元人民幣。

【中芯股價】中芯未止跌再軟近2%　兆易創新沽清套現逾7億人幣

【11：35】高偉電子 （01415） 飈升2成，破頂高見2.28元。

【11：30】內地股市上升，上證升0.6%，深證升1.9%，創業板指升2.7%。

【11：22】濠賭股向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 升3.4%，高見52.75元；金沙 （01928） 升1.8%，高見30.95元。

粵港澳健康碼進入最後階段　濠賭股向上銀娛升近3%

【11：13】金蝶 （00268） 升逾7%，破頂高見18.28元。

【11：06】波音股價升逾14%，惟國泰 （00293） 8連跌，股價高開倒跌近1%，破底低見7.36元。

【10：58】錦欣生殖 （01951） 升逾一成，高見11.94元。錦欣生殖公布，收購武漢黃浦醫院75%股權，但未披露作價。

【10：44】中興 （00763） 升逾4%，高見24.7元。

【10：26】港交所 （00388） 升逾3%，觸330元續破頂。

【10：19】耀才證券 （01428） 績後升近2成，破頂高見1.6元。耀才去年多賺近7%，派末期息28仙，較上一年度末期息7.8仙增加2.59倍。

耀才證券派末期息28仙股息率21厘　股價飈逾兩成

【10：13】本港地產股個別發展，新地 （00016） 升近0.5%；新世界 （00017） 升0.1%；信置 （00083） 升0.6%；長實 （01113） 逆市跌0.3%；恒地 （00012） 無升跌。

【10：05】年年卡 （03773） 飈1倍，高見0.48元，成交196萬元。

【09：58】年年卡 （03773） 升幅擴大至逾7成，高見0.41元。

【09：58】毛記葵涌  （01716） 升逾3%，高見0.56元。毛記葵涌去年盈利按年跌14.5%至1330.7萬元，擬分派末期息每股4.8仙，按年減少7.7%。

【100毛】毛記葵涌去年少賺14%　減派末期息7.7%

【09：54】大市升幅收窄至不足150點，跌至24400點水平。

【09：53】年年卡 （03773） 股價升逾3成，高見0.31元。

【09：49】港股升幅回順，恒指升約220點，報24522點。

【09：47】康基醫療 （09997） 上市翌日，股價再升逾6%，高見29.8元。

【09：46】騰訊 （00700） 升2.8%，觸500元水平。

【09：41】港區國安法據報已獲人大常委會全票通過，港股升約290點。

【港區國安法】人大常委傳已全票通過港區國安法草案

【09：39】港交所 （00388） 升逾2%，破頂高見327.6元。

【09：34】港股早段升逾200點，重上24500點水平。

【09：33】內地推跨境理財通框架，本地銀行股向上，滙豐 （00005） 升2.1%；恒生 （00011） 升0.5%；東亞 （00023） 升2.2%；渣打 （02888） 升3.3%；中銀香港 （02388） 升1%。。

【09：31】港交所 （00388） 再創新高開，升0.8%，高見322.6元。

【09：31】中芯 （00981） 升近3%，高見28元。中芯宣布，中證監於6月29日公布，批准建議根據特別授權進行人民幣股份發行註冊的申請。

【09：28】滙豐 （00005） 升1.8%，開報36.7元；騰訊 （00700） 升0.5%，開報488.2元；中移動 （00941） 升1.2%，開報52.4元；港交所 （00388） 升0.5%，開報321.6元；友邦 （01299） 逆市跌近0.1%，開報72.35元。

【09：27】上證升0.1%，深證升近0.7%，創業板升0.6%。

【09：27】藥明生物 （02269） 低開5.3%，開報140.8元，成交3224萬元。藥明生物公布配售4500萬新股，每股配售價137元，較上日收市價折讓7.9%。

【配股潮】藥明生物低開半成　折讓近8%配股籌61億元

【09：20】港股半年結，恒生指數高開166點，開報24468點。

【09：13】7月期指開報24366點，升306點或1.3%，高水64點。

【09：02】中國6月官方製造業PMI 50.9，預期50.5，前值50.6。非製造業PMI 54.4，預期53.6，前值53.6。

【08：41】亞股早段向上，日經225指數升382點或1.7%，報22377點；南韓KOSPI指數升1.5%，報2123點。

【08：35】恒指黑期升約155點，報24459點；道指期貨跌2點，報25495點。

【08：15】美國聯儲局上周宣布限制銀行業回購及增派股息後，富國銀行（美︰WFC）計劃削減派息，將於7月14日宣布。當前，富國銀行每股派息0.51美元。富國銀行股價升1.4%，收報25.7美元，盤後跌0.7%，報25.51美元。

富國銀行計劃削減派息　與其他對手背道而馳

【07：50】中印關係惡化之際，印度禁止包括字節跳動旗下的抖音（TikTok）、百度（美︰BIDU）的百度地圖、百度翻譯、騰訊  （00700）  的微信、Clash of Kings等59款中國應用程序，稱因其主權、安全和公共秩序受到威脅。

【中印衝突】印度禁抖音、微信等59款中國應用程序

【07：35】美國務卿蓬佩奧宣布，今天起終止對香港出口國防設備，並對香港實施美國國防與軍民兩用科技（dual-use technologies）限制，美國稱被迫採取行動以保護國家安全，因為無法分辨出受管制物品是出口到香港，抑或是中國大陸，不能冒險把物品落入解放軍手中。

另外，美國商務部長羅斯表示，將暫停實施允許給予香港特殊待遇的監管規定，包括出口許可證豁免等，並評估撤銷差別待遇的進一步行動。

美國將限制出口香港軍民兩用科技及國防設備

【港區國安法】美國商務部︰暫停豁免香港出口許可等特殊待遇

【07：30】道指升580點，報25595點；標指及納指升44及116點，報3053及9874點。港股ADR收報24389點，升88點或0.4%。恒指夜期收報24209點，升149點，低水92點，成交16,113張。

【疫情焦點】全球累計逾1044萬確診　美國累計確診逾268萬

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責任編輯︰梁浩碩
 

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