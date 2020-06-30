【港區國安法】美國暫停豁免香港出口許可等特殊待遇　林鄭：不會嚇怕我們

▲ 美國商務部宣布，暫停豁免香港出口許可等特殊待遇，林鄭月娥稱對港只有少少不便。

中美就「港區國安法」角力不斷升級，美國商務部表示，將暫停實施允許給予香港特殊待遇的監管規定，包括出口許可證豁免等，並評估撤銷差別待遇的進一步行動。美國務卿蓬佩奧宣布，即日起終止對香港出口國防設備，並對香港實施美國國防與軍民兩用科技（dual-use technologies）限制。

【美國聲明】

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒稱，港府一直評估美國制裁的措施，認為或會有「少少不方便」，但很多使用這些產品的行業有代替品，香港製造業少，在內地設廠本身已受相關限制。

林鄭月娥揚言：「任何制裁決定不會嚇怕我們」，港府也會配合內地在國家層面的反制措施。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，隨著中國在香港實施新的國家安全措施，美國敏感技術落入解放軍或國家安全部手中的風險上升，同時損害香港自治權。

美方日前亦宣布，將對參與削弱香港自治的現任及前任中共官員，實施簽證限制。

美國將限制出口香港軍民兩用科技及國防設備

【港區國安法】陳茂波︰政府對港區國安法立法義無反顧 已為「美國制裁」做好應變預案

【港區國安法】美國參議院通過《香港自治法》 滙豐渣打會否遭殃？

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱



讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



責任編輯︰梁浩碩