美國將限制出口香港軍民兩用科技及國防設備

▲ 美國再出招，限制國防產品及軍民兩用技術出口香港。

美國務卿蓬佩奧宣布，今天起終止對香港出口國防設備，並對香港實施美國國防與軍民兩用科技（dual-use technologies）限制，美國稱被迫採取行動以保護國家安全，因為無法分辨出受管制物品是出口到香港，抑或是中國大陸，不能冒險把物品落入解放軍手中。蓬佩奧指出，該措施是回應北京的決定，指北京違反在聯合國註冊的《中英聯合聲明》，對待香港實行一國一制，行動是針對政權，而非人民，美國將採取進一步措施，以反映香港的真實情況。

美國聲明：https://www.state.gov/u-s-government-ending-controlled-defense-exports-to-hong-kong/

據資料，軍民兩用科技歸類為多個範疇，但美國未有進一步說明。

一般軍民兩用科技範疇包括：核能物質、設施與設備；材料、化學品、微生物及毒素；材料加工程序；電子相關；電腦相關；電信及資訊安全；感應器及雷射；導航及航空電子；海事；航太與推進系統。種類則涉及：系統、設備及零件；測試、檢驗及生產設備；材料；軟體；技術。

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