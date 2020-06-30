  • 29°C
香港時間 : 2020630日 (二) 06:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國將限制出口香港軍民兩用科技及國防設備

金融經濟 05:51 2020/06/30

分享：

美國再出招，限制國防產品及軍民兩用技術出口香港。

美國務卿蓬佩奧宣布，今天起終止對香港出口國防設備，並對香港實施美國國防與軍民兩用科技（dual-use technologies）限制，美國稱被迫採取行動以保護國家安全，因為無法分辨出受管制物品是出口到香港，抑或是中國大陸，不能冒險把物品落入解放軍手中。蓬佩奧指出，該措施是回應北京的決定，指北京違反在聯合國註冊的《中英聯合聲明》，對待香港實行一國一制，行動是針對政權，而非人民，美國將採取進一步措施，以反映香港的真實情況。

美國聲明：https://www.state.gov/u-s-government-ending-controlled-defense-exports-to-hong-kong/

據資料，軍民兩用科技歸類為多個範疇，但美國未有進一步說明。

一般軍民兩用科技範疇包括：核能物質、設施與設備；材料、化學品、微生物及毒素；材料加工程序；電子相關；電腦相關；電信及資訊安全；感應器及雷射；導航及航空電子；海事；航太與推進系統。種類則涉及：系統、設備及零件；測試、檢驗及生產設備；材料；軟體；技術。

相關文章：

美國向破壞香港自治及人權的中共官員實施簽證限制　中方堅決反對

【港區國安法】陳茂波︰政府對港區國安法立法義無反顧　已為「美國制裁」做好應變預案

【港區國安法】美國參議院通過《香港自治法》　滙豐渣打會否遭殃？

經濟 中美關係 蓬佩奧 解放軍 香港 中國 美國 聯合國

上一篇文章

【抵制Facebook】逾百企業下月停落廣告　Facebook股價急瀉後收市倒升

下一篇文章

【恒指夜期】道指升580點　恒指夜期收市升149點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【新股IPO】歐康維視生物招股 入場費7404元
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【定期存款】3個月港元定存爆搶客戰 10厘定存息終出現
【恒指夜期】道指升580點　恒指夜期收市升149點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升580點　恒指夜期收市升149點（不斷更新）
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄564億元孖展
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　歐康維視生物最熱暫錄564億元孖展
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗
【新股IPO】永泰生物周一招股入場費11111元 核心藥物已屆第二期臨床試驗