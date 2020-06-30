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【美股收市】波音炒復飛飈14%　道指漲580點

環球經濟金融 04:18 2020/06/30

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美股尾市曾漲近600點，波音（美︰BA）737 MAX客機進行重新認證的飛行，刺激股價急飈14%，抵銷新冠肺炎在美國疫情反彈的利淡因素，推動大市向上，投資者亦選擇性吸納疫情受惠股，憧憬即使個別州份疫情嚴重，大部分地區經濟重啟仍會持續。

道指全日曾升585點，本港今晨4時（即收市），升580點，報25595點；標指及納指升44及116點，報3053及9874點。Stoxx歐洲600指數收市升0.4%，英法德股升0.7%至1.2%。

標指11個板塊全綫上升，工業股漲3.2%稱冠，通訊服務股升逾2%，原材料、公用股及必需消費品股升逾1.8%；升幅包尾為醫療保健及金融股，僅升不足1%。

重磅股波音急升14.4%領漲大市，為道指進帳167點，美國聯邦航空管理局（FAA）周一確認波音737 Max飛機開始試飛，試飛將持續3天，並且將進行多次演習以測試安全性。重新認證的飛行，被視為該機款爭取重新投入服務的關鍵一步。

西南航空（美︰LUV）股價曾漲10.6%，高盛把公司的投資評級，由沽售調升至吸納；部分零售股升勢較顯著，服裝品牌GAP（美︰GPS）曾升6.8%，百貨公司Kohl's（美︰KSS）一度炒高逾1成。

美國藥廠吉利德（美︰GILD）表示，由其研發的抗新冠肺炎藥瑞德西韋（remdesivir）定價將會為每個標準療程（5日），收費約2,340美元（約18,252港元）。該定價為適用於美國及其他發達國家。吉利德股價曾升2.7%後有回吐，尾市靠穩。

科網巨企Facebook（美︰FB）一度跌4.2%，抑遏納指表現，尾市倒升2%。愈來愈多企業加入杯葛Facebook行列，包括可口可樂（美︰KO）、百事可樂（美︰PEP）和星巴克（美︰SBUX）等，以抽廣告的手段，迫使Facebook對平台上的仇恨言論採取行動。

同樣經營社交媒體的Twitter（美︰TWTR）跟隨下跌最多2.8%，尾市收復失地；Google及YouTube母企Alphabet（美︰GOOG）則走勢反覆，倒升約2%。

美國5月待完成房屋銷售按月急升44.3%，創歷史新高，遠勝市場預期升15%。數據一方面受惠於封城之下，4月數據（大跌22%）被嚴重扭曲而出現超低基數效應，另一方面也反映5月疫情紓緩時，不少買家把握解封的機會爭相入市，是經濟見底的另一兆頭。

美滙指數尾市微升，報97.5；歐元相應走強，升0.2%，報1.1236美元；日圓跌0.4%，報107.62兌1美元。美元弱，現貨金價在近8年高位徘徊，變化不大，報1,771.3美元。

受惠亞洲及歐洲數據改善，紐約期油升3.1%，報39.7美元；倫敦布蘭特期油升1.7%，報41.71美元。

瑞德西韋 布蘭特期油 紐約期油 標準普爾500指數 美滙指數 納斯達克綜合指數 美國聯邦航空管理局 波音（Boeing，美：BA） 疫情 美股

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