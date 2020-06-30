【美股午市】波音獲准復飛測試　道指曾漲逾500點

美股午市漲幅擴大至逾500點，道指最多升522點至25538點，波音（Boeing，美︰BA）737 MAX客機進行重新認證的飛行，刺激股價造好，抵銷新冠肺炎在美國疫情反彈的利淡因素，大市早段向上，投資者選擇性吸納疫情受惠股，憧憬即使個別州份疫情嚴重，大部分地區經濟重啟仍會持續。

本港今晨1時50分，道指升487點，報25503點；標指及納指升36及106點，報3045及9863點。Stoxx歐洲600指數收市升0.4%，英法德股升0.7%至1.2%。

標指11個板塊全綫上升，工業股漲逾2.8%領跑，原材料及能源股亦升逾2.1%；升幅包尾為醫療保健及資訊科技股，僅升逾0.5%。

道指表現一枝獨秀，全因重磅股波音股價急升最多近10%，暫升9.5%，美國聯邦航空管理局（FAA）周一確認波音737 Max飛機開始試飛，試飛將持續3天，並且將進行多次演習以測試安全性。重新認證的飛行，被視為該機款爭取重新投入服務的關鍵一步。

西南航空（美：LUV）股價曾漲10.3%，主要是高盛把公司的投資評級，由沽售調升至吸納；部分零售股升勢較顯著，服裝品牌GAP（美：GPS）曾升6.8%後有回吐，百貨公司Kohl's（美：KSS）則升9.7%。

科網巨企Facebook（美︰FB）一度跌逾4%，抑遏納指表現，午市倒升1.6%。愈來愈多企業加入杯葛Facebook行列，包括可口可樂（美︰KO）、百事可樂（美︰PEP）和星巴克（美︰SBUX）等，以抽廣告的手段，迫使Facebook對平台上的仇恨言論採取行動。

同樣經營社交媒體的Twitter（美︰TWTR）跟隨下跌最多2.8%，午市收復失地，暫升近3%；Google及YouTube母企Alphabet（美︰GOOG）則走勢反覆，午市倒升1.6%。

美國5月待完成房屋銷售按月急升44.3%，創歷史新高，遠勝市場預期升15%。數據一方面受惠於封城之下，4月數據（大跌22%）被嚴重扭曲而出現超低基數效應，另一方面也反映5月疫情紓緩時，不少買家把握解封的機會爭相入市，是經濟見底的另一兆頭。

美國疫情回升，美元受壓，美滙指數先跌後靠穩，午市升0.2%，報97.57；歐元升0.1%，報1.1232美元；日圓跌0.5%，報107.72兌1美元，每百日圓兌7.1936港元。美元弱，金價在近8年高位徘徊，現貨金微跌1.57美元，報1,769.72美元。

