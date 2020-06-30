【新盤出擊】茶果嶺KOKO HILLS快開價 設區內罕有一房四房戶 最細345呎起

▲ 會德豐地產常務董事黃光耀（中）、總經理(業務拓展)楊偉銘（左）及市務助理總經理陳惠慈（右）公布KOKO HILLS最新步署

長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY上周六（26日）開售首批單位，一天內火速沽出456伙，接近售罄 ，足見市場購買力十分強勁。承接新盤市場暢旺氣氛，會德豐地產旗下全新盤茶果嶺KOKO HILLS已獲批預售樓花，也緊接登場，於周一（29日）上載樓書，有望成下半年頭炮焦點新盤。



KOKO HILLS為KOKO HILLS發展項目第1期，設3幢高座住宅大樓，提供413伙，間隔由1房至4房， 標準單位實用面積由366至1,300平方呎，另設特色單位，實用面積345至1,300平方呎，其中2至3房為主打，約佔項目八成。最獨特之處，是項目提供區內罕有的1房及4房單位。

▲ 會德豐黃光耀在KOKO HILLS 現址外介紹項目。

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KOKO HILLS於周一晚上上載樓書，公布項目的單位面積及布局圖。KOKO HILLS由3座組成，屬於KOKO HILLS發展項目中2、3、5座住宅大樓，合共提供413伙。其中標準單位有378伙，1 房單位（設有39伙）實用面積由366至370平方呎；2房單位 （設有174伙）實用面積由444 至522平方呎；3房單位（設有130伙）實用面積由652至899平方呎；4 房單位（設有16伙）實用面積約1,300平方呎。

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至於特色單位設有35伙，實用面積由345至2,024平方呎。而該盤面積最細的單位，為3座1樓C室平台特色單位，為1房間隔，實用面積 345平方呎，另設有72平方呎的平台。

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會德豐地產常務董事黃光耀指，希望本周內開放示範單位予傳媒參觀，並將盡快開價，以加快推售步伐。他又指，集團公佈新盤即將推售消息後，已錄得約3,500人查詢，加上同區近年未有新盤落成，而且該盤亦有提供區內罕有一房戶型，對樓盤銷情有信心。



事實上，項目鄰近港鐵藍田站，藍田站一帶多年來未有全新大型項目登場，其中位於藍田站上蓋的滙景花園，樓齡已達29年。至於KOKO HILLS旁的麗港城，‎單位數目逾8,000個，為九龍區內最大型的私人屋苑，樓齡也達25年，上述兩大屋苑為中產集中地，業主持有的單位早已大幅升值，相信KOKO HILLS會受區內的家庭分支戶及換樓客捧場。



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