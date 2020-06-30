【中概股陷阱】中概股又出事！　金鳳珠寶「假金」擔保融資逾百億

繼瑞幸咖啡年報造假後，同樣在納斯達克交易所掛牌的中概股金鳳珠寶，被揭發由2016年至2019年間以假黃金向多家金融機構融資逾百億人民幣。據內媒報導，內地最大型的黃金設計及首飾製造商之一的金鳳珠寶，在過去向民生信託、東莞信託、安信信託、四川信託、長安信託等多家金融機構，以超過80噸黃金作為擔保，涉資逾百億，據指現時未到期的欠款高達160億元人民幣。最新金鳳珠寶跌19.03%，報0.903元。

相關文章：【美股戰報】波音一股救全家 道指急漲逾400點

明明今年黃金價格如坐火箭，為何金鳳寧用假金騙財，也不以真金解決財困？據指，原來有珠寶大王之稱的金鳳珠寶執董兼總經理賈志宏目前有兩家上市公司，包括金鳳珠寶以及在深交所上市的襄陽軸承，而他便早在2016年起，便向八家信託公司融資上百億元人民幣，來為襄陽軸承「填氹」，只是襄陽軸承一直未有好轉，並在首季虧損3200萬元人民幣，爆發財務危機。

同時，金鳳亦出現信託兌付的危機，這些「假黃金」一直到法院強行質押時，結果發現全部都是假黃金。以假黃金融資當然瘋狂，但更瘋狂是金鳳所用的融資方法是「黃金擔保+保單增信」雙重保險模式，即在金鳳以黃金作擔保同時，中國人保財險湖北分公司亦會進行黃金鑒定，增加是次融資信用，換言之，保險公司亦要為事件負責。

相關文章：【美股攻略】政府派一萬可以點用？ 自製美股月月收息組合

不過，亦有媒體指這批黃金在入庫時仍是真黃金，但在還款時卻變成了表面鍍金，內裡是銅合金的假金條，事件現在仍是羅生門。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！