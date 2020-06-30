歐盟延長對俄羅斯經濟制裁 至明年1月

中新社報道，歐盟29日再度以烏克蘭停火協議沒得到全面執行為由，將針對俄羅斯的經濟制裁延長至明年1月31日。

據歐盟理事會當日發布公告，6月19日歐盟視頻峰會舉行期間，歐盟成員國領導人對當前明斯克協議（烏克蘭東部民間武裝和烏政府軍達成的停火協議）執行情況進行評估，結果認定協議沒得到全面執行，決定繼續延長對俄羅斯的經濟制裁。

歐盟對俄羅斯的經濟制裁已持續6年。2014年7月，歐盟以「破壞烏克蘭東部穩定」為由，開始對俄羅斯實施經濟制裁，當年9月又加大制裁力度。目前歐盟經濟制裁主要針對俄羅斯金融、防務、軍民兩用產品及能源領域。

具體而言，歐盟現在限制俄羅斯能源企業、防務企業、國有金融機構及其在歐盟境外設立的控股子公司，進入歐盟資本市場一級和二級市場；禁止向俄羅斯金融機構提供資金支持和中介服務。

同時，歐盟禁止以直接或間接方式向俄羅斯進口、出口或轉讓任何防務物資，禁止向俄羅斯出口可用作軍事用途的軍民兩用產品；限制俄羅斯獲取能源領域的敏感技術，例如石油勘探和生產領域的敏感技術。

2015年起，歐盟將對俄經濟制裁期限與明斯克協議執行情況掛鈎，其後歐盟以該協議沒得到全面執行為由，屢次延長對俄經濟制裁。

除經濟制裁，目前歐盟還對俄羅斯175名個人和44家實體實施制裁，禁止他們入境歐盟並凍結他們在歐盟司法管轄範圍內的財產，同時以俄羅斯「非法吞併」克里米亞和塞瓦斯托波爾市為由，對克里米亞和塞瓦斯托波爾市實施經濟制裁。

對於歐盟經濟制裁，俄羅斯採取了限制進口歐盟農產品等反制措施，並多次強調俄羅斯不是烏克蘭衝突的參與方，也不是明斯克協議的執行主體，歐盟一再以「制裁語言」同俄羅斯對話，效果只會適得其反。