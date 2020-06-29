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【新冠疫情】泰國討論放寬出入境限制　首階段開放商務客

環球政經 23:00 2020/06/29

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泰國政府公布放寬包括香港在內的５個經濟體出入境限制，作為泰國放寬入境管制的第一步，惟首階段放寬措施將針對商務客及專家技術人員。特區政府表示歡迎，港府指旅遊事務專員領導的跨部門小組，將會在未來一至兩個星期內與泰國相關部門展開討論。

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商務及經濟發展局局長邱騰華說，這對香港和泰國都是喜訊，若兩地能建立放寬出入境管制特別安排，對本港逐步恢復跨境商務等往來，帶動經濟復甦會有很大幫助。他說，兩地防疫抗疫工作取得一定成效，有信心可以早日達成協議，成為彼此首批建立放寬出入境管制特別安排的合作夥伴。

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泰國自三月底起禁止一般外國旅客入境，惟近日疫情有向好趨勢，已連續第35天沒有新冠肺炎的本土病例，故當地政府今日宣布自7月1日起放寬來自５個地區的外國人入境，包括日本、南韓、新加坡、中國內地和香港的商務客和專家技術人員，每日限額為200人。

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撰文 : 國際組

疫情 經濟 邱騰華 發展局 商務及經濟發展局 出入境管制 泰國 新加坡 南韓 中國

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