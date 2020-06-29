【美股戰報】波音一股救全家　道指急漲逾400點

美國疫情有第二波爆發的跡象，據美國疾控中心公布的數據顯示上周六（27日）的新增確診染病人數為44703宗，是美國單日染病人數最多的一天。但由於道指重磅股波音（BA）旗下停飛多時的波音737 MAX客機於周一進行認證飛行測試，股價升7.39%至182.5美元，刺激道指一度升逾400點，現時道指升幅收窄至379點或1.51%，報25392.3點。

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至於未有波音加持的標普500指數及納斯達克指數，表現就略為遜色，標指僅升24點或0.8%，納指則升26點或0.28%。受杯葛風波影響的Facebook股價繼續下跌，開市早段曾跌3.83%，現時已收窄至0.87%或1.86美元，報214.2美元。

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Facebook較早前因被指沒有有力措施打擊鼓吹仇恨及種族的言論，而遭受一眾企業杯葛，當中可口可樂、starbucks及百事可樂都指會抽起廣告，投資者擔心事件會影響Facebook廣告收入。不過，Facebook廣告客戶數目高達800萬，而且分散全球各地，杯葛潮會否滾雪球愈滾愈大，仍然有待觀察。

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